В России вырос спрос на игристые вина на фоне падения потребления алкоголя

01 октября 2026, 17:06

Фото: Istock/whitedesk

В России вырос спрос на игристые вина, хотя потребление алкоголя в целом падает. Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил, что в этот сегмент переходят любители слабоалкогольных коктейлей и пивных напитков.





В беседе с URA.RU эксперт сообщил, что продажи растут в основном за счёт недорогих позиций. При этом за восемь месяцев 2026 года производство игристых упало на 14,6% — в частности, из-за остановки выпуска на петербургских «Игристых винах».

«Рост продаж на фоне уменьшения объёмов производства говорит о том, что пока имеющиеся запасы позволяют удовлетворить спрос», — отметил Шапкин.