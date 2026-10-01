В России вырос спрос на игристые вина на фоне падения потребления алкоголя
В России вырос спрос на игристые вина, хотя потребление алкоголя в целом падает. Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил, что в этот сегмент переходят любители слабоалкогольных коктейлей и пивных напитков.
В беседе с URA.RU эксперт сообщил, что продажи растут в основном за счёт недорогих позиций. При этом за восемь месяцев 2026 года производство игристых упало на 14,6% — в частности, из-за остановки выпуска на петербургских «Игристых винах».
«Рост продаж на фоне уменьшения объёмов производства говорит о том, что пока имеющиеся запасы позволяют удовлетворить спрос», — отметил Шапкин.Одну из причин роста специалист видит в оттоке покупателей слабоалкогольных напитков: акцизы на них выросли, и джин-тоник с «чёрным русским» заметно подорожали. Производители недорогих игристых стали выпускать их в алюминиевых банках, что привлекло потребителей.
Часть спроса, по словам эксперта, категория могла получить и за счёт аудитории пивных напитков, которые тоже подорожали из-за усилившегося регулирования. Отчасти динамика связана с общемировым трендом.