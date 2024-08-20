В Подмосковье сертификаты на соципотеку получили ещё 34 медработника

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Сертификаты на приобретения жилья по программе «Социальная ипотека» получили 34 медицинских работника, вручение состоялось в Доме правительства Московской области, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.
«Участники программы получают от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение десяти лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга, а сами получатели платят только проценты по кредиту», — сказала министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.В свою очередь, министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк сообщил, что с момента запуска программы в 2016 году жильё по соципотеке получили боле 1,9 тыс. медицинских работников.
Программа «Социальная ипотека» распространяется также на учителей, тренеров, молодых учёных и уникальных специалистов. Всего в этом году сертификаты получат 295 человек.
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