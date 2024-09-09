В Подмосковье прогнозируется четвертый уровень пожарной опасности с 9 по 11 сентября

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области
Два лесных пожара произошли 7 сентября на территории гослесфонда Московской области, сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
Один пожар случился в Ступинском участковом лесничестве, а другой — в Яковлевском участковом лесничестве. Пожары были оперативно потушены при помощи 11 единиц техники и 22 человек личного состава лесопожарных формирований.
С 9 по 11 сентября ожидается IV класс пожарной опасности в большинстве районов Московской области, а в Луховицком лесничестве — V класс пожарной опасности.
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С 9 по 11 сентября ожидается IV класс пожарной опасности в большинстве районов Московской области, а в Луховицком лесничестве — V класс пожарной опасности.
В случае возникновения пожара следует незамедлительно сообщить об этом по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.
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Дайана Хусинова