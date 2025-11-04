Как подрядчику начать строительство с использованием счетов эскроу
С 1 марта 2025 года вступил в силу федеральный закон № 186-ФЗ «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу». Он регулирует применение этого механизма при возведении индивидуальных жилых домов на участках граждан и устанавливает новые требования к подрядным организациям.
Перед началом работ компании, строящие частные дома с применением счетов эскроу, обязаны раскрывать сведения о своей деятельности на портале строим.дом.рф. Для этого необходимо создать учетную запись на портале госуслуг, назначить ответственных сотрудников и добавить их в личный кабинет организации.
После авторизации на портале подрядчик заполняет информацию об организации, ответственных лицах и наличии или отсутствии процедур банкротства. После проверки компания получает уникальный идентификационный код, а при заполнении расширенных данных — отметку «Расширенный профиль».
Затем подрядчику нужно разместить на портале проект частного дома. В личном кабинете указываются общие сведения, основные характеристики и сметная стоимость, а также прикрепляются рендеры и планировки. После прохождения модерации проект получает уникальный номер и становится доступен в каталоге для потенциальных заказчиков. Количество размещаемых проектов не ограничено.
После подписания договора строительного подряда подрядчик обязан внести на портал сведения о сторонах сделки, объекте, участке, цене и порядке оплаты. Вся информация размещается в разделе «Сделки».
Далее подрядчик и заказчик совместно выбирают банк для открытия счета эскроу. Необходимо подать заявку, предоставить необходимые документы и заключить трехсторонний договор. Требования банков могут отличаться, поэтому рекомендуется уточнять перечень документов и порядок открытия счета заранее.
По завершении строительства дом ставится на кадастровый учет и регистрируется право собственности. Это может сделать как подрядчик, так и заказчик, но ответственность за этап лучше закрепить в договоре подряда, указав также возможные штрафные санкции в случае нарушения сроков.
Чтобы получить средства со счета эскроу, подрядчик размещает на портале сведения о завершении строительства и прикладывает выписку из ЕГРН. После подтверждения регистрации права собственности заказчика банк перечисляет деньги подрядной организации в течение пяти рабочих дней.
