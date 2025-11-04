Как подрядчику начать строительство с использованием счетов эскроу

04 ноября 2025, 09:31

Фото: istockphoto / ilkercelik

С 1 марта 2025 года вступил в силу федеральный закон № 186-ФЗ «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу». Он регулирует применение этого механизма при возведении индивидуальных жилых домов на участках граждан и устанавливает новые требования к подрядным организациям.