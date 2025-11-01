Достижения.рф

Кравцов: решение о 12-летнем обучении можно принять только с глубоким анализом

Фото: iStock/Smederevac

Министр просвещения Сергей Кравцов прокомментировал возможность перехода российских школ на 12-летнюю программу обучения, пишет РИА Новости.



Он отметил, что такие решения требуют глубокого анализа и обсуждения с различными сторонами.

Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб ранее выразил мнение, что Россия готова к этому шагу. По его словам, вопрос заключается лишь во времени.

Кравцов подчеркнул, что система образования реагирует на изменения очень чутко. Все нововведения проходят через тщательную проработку и обсуждение, чтобы учесть интересы учеников и педагогов. Общество внимательно следит за ситуацией и ждет дальнейших шагов от властей.

Дарья Осипова

