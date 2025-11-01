Кравцов: решение о 12-летнем обучении можно принять только с глубоким анализом
Министр просвещения Сергей Кравцов прокомментировал возможность перехода российских школ на 12-летнюю программу обучения, пишет РИА Новости.
Он отметил, что такие решения требуют глубокого анализа и обсуждения с различными сторонами.
Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб ранее выразил мнение, что Россия готова к этому шагу. По его словам, вопрос заключается лишь во времени.
Кравцов подчеркнул, что система образования реагирует на изменения очень чутко. Все нововведения проходят через тщательную проработку и обсуждение, чтобы учесть интересы учеников и педагогов. Общество внимательно следит за ситуацией и ждет дальнейших шагов от властей.
