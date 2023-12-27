Как правильно ставить цели на Новый год, чтобы их обязательно достичь? – советы психолога

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Новый год он напоминает об уходящем времени, невыполненных обещаниях и необходимых изменениях. С 1 января многие хотят начать новую жизнь, ставят себе цели и загадывают самые заветные желания. Психолог Евгений Идзиковский рассказал, как правильно загадывать желания в новогоднюю ночь и ставить цели на будущий год.
По словам специалиста, в отличие от детей взрослые часто загадывают желания относительно собственной трансформации или то, что кажется совершенно невозможным. Главная ошибка заключается в том, что перекладывает ответственность на внешние силы.
По словам специалиста, лучше выбрать одну, самую важную цель. Ту, которая вдохновляет и обещает сделать жизнь лучше. При этом она должна быть достижима.
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«Когда мы пытаемся загадать, чтобы какая-то внешняя сила решила наши проблемы, мы фактически продаём себе идею, что сами мы эти проблемы решить не можем, мы перекладываем ответственность. Нам тяжелее выполнять эту цель или мечту. И если человек всю жизнь приучается не выполнять обещания по отношению к самому себе, а для большинства из нас так и случается, то потом чуда не произойдёт, и наша психика не начнёт “вдруг” выполнять обещания», — сказал Идзиковский.
«Загадывать нужно что-что, что зависит от тебя или какие-то мелочи, которые были бы приятны. Например, хорошую погоду на какое-то число. Получится – здорово, не получится – да и неважно. Но если это касается собственной трансформации, что лучше выделить одну цель или одну мечту. Это нужно за тем, чтобы из недельной задачи поставить завтрашнюю. Чтобы каждый день знать, что конкретно надо сделать, чтобы приблизиться к годовому результату. И, конечно, далее раз в неделю проводите ревизию, смотрите, всё ли хорошо, контролируйте ситуацию», — добавил он.Читайте также:
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Екатерина Шмакова