Как приграничные регионы встретят новый учебный год в условиях угрозы

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Торжественные линейки в российских школах, запланированные на 2 сентября, могут быть отменены в некоторых приграничных регионах из соображений безопасности. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
По словам Лантратовой, мероприятия в новых и приграничных регионах будут проводиться 2 сентября, как и по всей стране, но в зависимости от текущей обстановки они могут проходить либо на улице, либо в школьных зданиях. Об этом сообщает РИА Новости. В случае, если возникнет угроза безопасности, в некоторых школах линейки могут быть отменены.
Ранее было объявлено, что в этом году торжественные линейки начнутся 2 сентября, так как 1 сентября выпадает на воскресенье, и занятия в школах начнутся с 3 сентября.
Также сообщается, что в Подмосковье будут обучаться дети, эвакуированные из Курской области, что дополнительно подчеркивает важность обеспечения безопасности и адаптации учебного процесса в сложных условиях.
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«Безопасность детей — приоритет», — подчеркнула депутат.
Ранее было объявлено, что в этом году торжественные линейки начнутся 2 сентября, так как 1 сентября выпадает на воскресенье, и занятия в школах начнутся с 3 сентября.
Также сообщается, что в Подмосковье будут обучаться дети, эвакуированные из Курской области, что дополнительно подчеркивает важность обеспечения безопасности и адаптации учебного процесса в сложных условиях.
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Елена Перлова