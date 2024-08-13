Как украинские спецслужбы запугивают жителей Льгова

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Украинские спецслужбы, используя методы психологической войны, пытаются посеять панику среди мирного населения Льгова Курской области. Об этом сообщил мэр города Алексей Клемешов.
По словам сотрудники Клемешова, ЦИПсО (Центр информационно-психологического противоборства) рассылают сообщения и проводят обзвон в Telegram, выдавая себя за него. Об этом сообщает портал Kursktv.ru
Клемешов в своем заявлении подчеркнул, что сообщения от его имени являются мошенническими. Он призвал жителей не поддаваться на провокации, игнорировать такие сообщения и не выполнять требования, исходящие от неизвестных лиц.
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Клемешов в своем заявлении подчеркнул, что сообщения от его имени являются мошенническими. Он призвал жителей не поддаваться на провокации, игнорировать такие сообщения и не выполнять требования, исходящие от неизвестных лиц.
«Я никогда не связываюсь с кем-либо в Telegram посредством звонков», — отметил мэр.По его словам, эти действия направлены на дестабилизацию ситуации и распространение ложной информации среди населения. Мэр Льгова также обратился к местным жителям с просьбой сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы и в администрацию города.
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Елена Перлова