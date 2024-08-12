Многодетный отец из Курска пробрался через фронт, чтобы спасти своих детей

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51-летний Роман Яценко из Курской области совершил невероятный подвиг. Он пешком проник в Суджу, чтобы спасти свою семью из-под обстрела.
По информации РБК, Яценко, который работал в Москве вахтовым методом, был вынужден оставить работу после того, как его жена Виктория, находившаяся дома с пятью детьми, сообщила о начале боевых действий в регионе.
6 августа связь с Викторией оборвалась, и Яценко принял решение немедленно вернуться в Курскую область. Он преодолел опасный маршрут и пешком добрался до Суджи, где вывел свою семью из-под обстрела.
Помимо спасения своей семьи, Роман также оказал помощь незнакомой женщине, которая не могла эвакуироваться самостоятельно. Мужчина отметил, что его поддерживала любовь к семье, а навыки, приобретенные в Советской армии и выработанное в компьютерных играх тактическое мышление, помогли ему справиться с ситуацией.
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6 августа связь с Викторией оборвалась, и Яценко принял решение немедленно вернуться в Курскую область. Он преодолел опасный маршрут и пешком добрался до Суджи, где вывел свою семью из-под обстрела.
Помимо спасения своей семьи, Роман также оказал помощь незнакомой женщине, которая не могла эвакуироваться самостоятельно. Мужчина отметил, что его поддерживала любовь к семье, а навыки, приобретенные в Советской армии и выработанное в компьютерных играх тактическое мышление, помогли ему справиться с ситуацией.
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Елена Перлова