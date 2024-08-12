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«Укреплять доверие»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 12 по 18 августа

Астролог Лебеденко озвучила рекомендации для знаков зодиака с 12 по 18 августа
12 августа 2024, 12:57
Фото: iStock/rawintanpin

Фото: iStock/rawintanpin

В деловой сфере будет много встреч, новых знакомств и интеллектуальной работы. Желательно с энтузиазмом и дружелюбием обмениваться идеями. Для карьерного роста полезно быть любознательными и любопытными, обучаться новому. В любви благоприятно устанавливать эмоциональный контакт и укреплять доверие. В вопросах здоровья необходим полноценный сон и комфорт.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.

Овну необходимо находиться среди тех, кто его любит. Для него важен эмоциональный контакт с близкими и людьми.



Тельцу надо аргументировано и убедительно высказывать свои мысли. Он привлечёт к себе желаемое внимание и установит новые интересные знакомства.

Близнецам самое время порадовать и побаловать себя покупками, а также вкусной едой и приятной музыкой.

Рак начнёт воплощать свои планы. Он почувствует прилив энергии и энтузиазма.

Лев станет смелее, решительнее и оптимистичнее. Он возьмётся за то дело, которое давно откладывал.

Деве нужно сохранять уверенность в себе. Ей необходима высокая самооценка и в личной жизни, и в карьере.

Весам поможет логика и рациональность. Им важно следовать намеченному ранее плану и не сбиваться с пути.

Скорпион будет полон сил. Он устремится исполнять свои желания. У него откроются новые возможности.

Стрельцу захочется любви и романтики. Он станет чувствителен ко всему прекрасному и станет добрее.

Козерогу благоприятно действовать и решать вопросы постепенно. Свои силы нужно распределить оптимально для того, чтобы не переутомиться.

У Водолея прекрасный период для творчества и самовыражения. Он ярко проявит свою личность и завоюет новые симпатии.

Рыбам надо прислушаться к себе, к интуиции и к своим чувствам. В работе лучше не отвлекаться по пустякам.


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В Краснознаменске ищут подрядчика на капремонт 300 метров тепловых сетей
12 августа 2024, 13:01

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Свыше трёхсот метров тепловых сетей планируется отремонтировать на Октябрьской улице в городе Краснознаменск, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать участок тепловой сети на улице Октябрьская от тепловой камеры 59 до тепловой камеры 51. Общая протяжённость участка составляет 325 метров. Работа должна быть завершена в 2025 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 57 миллионов 229 тысяч 245 рубля, заявки принимаются до 21 августа.

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Всю подмосковную лесопожарную технику оснастят датчиками ЭРА-ГЛОНАСС
12 августа 2024, 12:47

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Датчики ЭРА-ГЛОНАСС установят на всю подмосковную технику для тушения лесных пожаров до начала будущего года, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Весь лесопожарный и лесохозяйственный транспорт, который используют подведомственные областному Комитету лесного хозяйства организации, к 1 января 2025 года будет оснащены модулями системы ЭРА-ГЛОНАСС. Это позволит координировать действия пожарных расчётов при тушении возгораний, а значит – позволит быстрее ликвидировать лесные пожары», — пояснил глава регионального Комлесхоза Евгений Агулов.
Система ЭРА-ГЛОНАСС автоматически передаёт данные о местонахождении транспортного средства в Федеральную государственную информационную систему лесного комплекса (ФГИС ЛК). Кроме того, в систему передаются сведения о номере машины, скорости движения, виде топлива и пр.

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«Около снега»: Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в ближайшие дни
Синоптик Шувалов: летнее тепло вернется в Москву уже в среду
12 августа 2024, 12:42

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Погода в Москве и области оставляет желать лучшего: хмурое, затянутое тучами небо напоминает осень. Жители столицы и регионов ошеломлены: неужели летнее тепло закончилось?
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что погода в Москве и Подмосковье начнет налаживаться.

«Я думаю, что холод потерпеть нужно будет еще 48 часов. Это максимум, потому что в среду погода начнет налаживаться. Этот циклон — нарушитель летнего спокойствия — уйдет на восток. Северо-западная тяга поубавит свою силу, облака растянет, и температура повысится до 21 °С уже в среду. Такого холода уже не будет», — сообщил эксперт.

Он добавил, что в четверг и пятницу температура повысится до 20-25 °С, и «осеннеподобное небо» снова превратится в летнее и будет радовать жителей Московского региона до конца августа.
«Весь холод сконцентрируется восточнее Волги: Урал, Западная Сибирь. А у нас более-менее тепло будет, 20-25 °С устойчиво продержится, может, в отдельные дни температура поднимется до 27 °С», — сказал синоптик.

Он также рассказал о погоде в других регионах России.

«Очень теплая погода в Забайкалье, очень холодная погода в Магаданской области и Чукотке: там около снега дело доходит. В Краснодаре около 36 °С было вчера, но температура будет снижаться», — прокомментировал Шувалов.

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«Марш победы»: Артист Винокур рассказал об обстановке в Курске и связи с родными
Артист Винокур: я поддерживаю связь с родными из Курска
12 августа 2024, 12:40

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Атака ВСУ на Курскую область продолжается уже седьмой день. Обстановка в области продолжает оставаться напряженной, но контролируемой. Ранним утром ВСУ атаковали автомобильный пункт пропуска «Колотиловка» в Белгородской области, тем временем российские бойцы зашли в Торецк и выбивают ВСУ из Нью-Йорка.
Уроженец Курска, советский и российский артист эстрады, юморист, певец, телеведущий, педагог Владимир Винокур в беседе с «Радио 1» сообщил, что искренне желает, чтобы ситуация в Курске поскорее закончилась.

«Мои пожелания: закончить это все, чтобы не страдали люди, чтобы было меньше жертв. Я могу повторить, что Курская земля — символ победы еще издревле и во время Великой Отечественной войны с курской битвы начался марш победы Хотелось бы, чтобы вспомнили это и те, кто затеял этот бандитский фарс», — поделился юморист.

Он добавил, что поддерживает связь с родными из Курска, например, с женой покойного брата, которой 87 лет.

Владимир Винокур выразил уверенность в скорейшей победе и дополнил свое высказывание цитатой прошлого поколения.

«Я думаю, что, как говорили наши отцы и деды, наше дело правое: мы победим. Куряне — славные войны, это было сказано еще в «Слове о полку Игореве». Это мужественная диаспора. Мы победим, надо быть уверенным», — заявил артист.

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42-летний мужчина проигнорировал боль в желудке и оказался болен раком
12 августа 2024, 12:35

Фото: iStock/Viktoria Korobova

42-летний Энтони Андерсон признался, что списал симптомы запущенного рака на расстройство пищеварения. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам мужчины, в начале июля этого года после ужина он ощутил боль в желудке, однако проигнорировал ее, посчитав, что у него обычное расстройство пищеварения. Когда боли возникли вновь, то Андерсон решился пройти медицинское обследование.

Спустя некоторое время он узнал, что у него рак кишечника четвертой стадии с метастазами в мозге. Андерсон перенес операцию по удалению опухоли в мозге, теперь ему предстоит пройти долгое лечение.

Ранее проктолог Даниил Маркарьян назвал симптомы рака кишечника, на которые нужно обратить внимание. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#здоровье
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Детей из Подмосковья пригласили участвовать в создании портала о Великой Победе
12 августа 2024, 12:25

Фото: iStock / MiMaLeFi

Детей сотрудников коммерческих компаний Подмосковья пригласили принять участие в создании Всероссийского просветительского мультимедийного интернет-портала «ПОБЕДАДОБРА.РФ». Мероприятие проводится в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будут отмечать в 2025 году.
«Наша цель – создать уникальное онлайн-пространство, где дети и подростки со всей страны смогут выразить признательность героям Великой Отечественной войны через творчество, размышления и общение. Приглашаем принять участие творческие команды от 5 до 20 человек, состоящие из детей сотрудников местных компаний в возрасте от 8 до 17 лет», – сообщили организаторы мероприятия, Информационное агентство «ДОБРОЕ ИНФО».
На портале ПОБЕДАДОБРА.РФ для каждой коммерческой организации будет создан индивидуальный раздел/
«Там юные представители смогут еженедельно в течение полугода размещать свой интересный мультимедийный фото-, видео- и аудиоконтент о себе, родителях, их работе, компании и о событиях времён войны», – добавили организаторы.
Помимо наполнения интернет-раздела, дети будут задействованы во всероссийских творческих конкурсах в качестве участников и членов жюри. Они также смогут написать письма сверстникам из 2100 года.

Таким образом компании смогут внести вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, продемонстрировать заботу о детях сотрудников, дать им возможность проявить себя, а также применить рекламные возможности портала для повышения узнаваемости своей компании или бренда.
«Давайте вместе создадим яркое и запоминающееся событие к 80-летию Великой Победы, которое объединит поколения и сохранит память о подвиге народа», – призвали организаторы.
Все вопросы по поводу участия можно направлять на электронный адрес blago-konkurs@mail.ru

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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 540 человек
12 августа 2024, 12:19

Фото: iStock/marchmeena29

Свыше 540 человек переселили из жилья, признанного авариным, в 17 городских округа Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба Минсптройкомплекса региона.
«За прошедшую неделю из аварийного жилья в области переселён 541 человек. Расселено 222 аварийных жилых помещений. Общая площадь расселенного жилого фонда составила более 9,7 тыс. квадратных метров», — отмечается в сообщении.
Переселенцам предоставили квартиры в новостройках, на вторичном рынке или выплатили выкупную стоимость жилья.

Из аварийных домов были расселены жители следующих округов: Сергиево-Посадский, Подольск, Раменский, Воскресенск, Рузский, Клин, Орехово-Зуевский, Истра. Пушкинский, Домодедово, Дмитровский, Егорьевский, Волоколамский, Коломна, Богородский, Электросталь и Жуковский. Расселение проводится в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

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#подмосковье
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Курьеры отсудили у популярного российского блогера полмиллиона рублей
Mash: курьеры бывшего суши-бара Гасанова отсудили у него 500 тысяч рублей
12 августа 2024, 12:01

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Курьеры бывшего суши-бара блогера Гусейна Гасанова отсудили у него полмиллиона рублей. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Отмечается, что сотрудники компании «Банда Фудс» отсудили у Гасанова более 500 тысяч рублей за неоплату доставки по договору. Также блогер потерял еще 200 тысяч рублей на судебных издержках.

Напомним, ООО «БАНДА ФУДС» Гасанов открыл весной прошлого года. В июле текущего года блогер закрыл компанию, после чего курьерское ООО «Доставка 24», представители которого занимались доставкой роллов, подало суд на компанию Гасанова.

Ранее Федеральная налоговая служба сообщила о намерении через суд изъять машины и апартаменты блогера из-за неоплаченного долга.

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В Лотошине проведут реконструкцию котельной №6
12 августа 2024, 11:58

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Котельную №6, расположенную на 2-й Ветеринарной улице в Лотошине, собираются реконструировать, подряд на выполнение этих работ выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политики Московской области.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и провести реконструкцию котельной с поставкой туда всего необходимого оборудования. Все работы должны быть завершены в 2025 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 79 миллионов 364 тысячи 710 рублей. Заявки принимаются до 15 августа.

Проект будет финансироваться из бюджетов Московской области и городского округа Лотошино.

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