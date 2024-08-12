«Укреплять доверие»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 12 по 18 августа

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В деловой сфере будет много встреч, новых знакомств и интеллектуальной работы. Желательно с энтузиазмом и дружелюбием обмениваться идеями. Для карьерного роста полезно быть любознательными и любопытными, обучаться новому. В любви благоприятно устанавливать эмоциональный контакт и укреплять доверие. В вопросах здоровья необходим полноценный сон и комфорт.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овну необходимо находиться среди тех, кто его любит. Для него важен эмоциональный контакт с близкими и людьми.
Тельцу надо аргументировано и убедительно высказывать свои мысли. Он привлечёт к себе желаемое внимание и установит новые интересные знакомства.
Близнецам самое время порадовать и побаловать себя покупками, а также вкусной едой и приятной музыкой.
Рак начнёт воплощать свои планы. Он почувствует прилив энергии и энтузиазма.
Лев станет смелее, решительнее и оптимистичнее. Он возьмётся за то дело, которое давно откладывал.
Деве нужно сохранять уверенность в себе. Ей необходима высокая самооценка и в личной жизни, и в карьере.
Весам поможет логика и рациональность. Им важно следовать намеченному ранее плану и не сбиваться с пути.
Скорпион будет полон сил. Он устремится исполнять свои желания. У него откроются новые возможности.
Стрельцу захочется любви и романтики. Он станет чувствителен ко всему прекрасному и станет добрее.
Козерогу благоприятно действовать и решать вопросы постепенно. Свои силы нужно распределить оптимально для того, чтобы не переутомиться.
У Водолея прекрасный период для творчества и самовыражения. Он ярко проявит свою личность и завоюет новые симпатии.
Рыбам надо прислушаться к себе, к интуиции и к своим чувствам. В работе лучше не отвлекаться по пустякам.
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Овну необходимо находиться среди тех, кто его любит. Для него важен эмоциональный контакт с близкими и людьми.
Тельцу надо аргументировано и убедительно высказывать свои мысли. Он привлечёт к себе желаемое внимание и установит новые интересные знакомства.
Близнецам самое время порадовать и побаловать себя покупками, а также вкусной едой и приятной музыкой.
Рак начнёт воплощать свои планы. Он почувствует прилив энергии и энтузиазма.
Лев станет смелее, решительнее и оптимистичнее. Он возьмётся за то дело, которое давно откладывал.
Деве нужно сохранять уверенность в себе. Ей необходима высокая самооценка и в личной жизни, и в карьере.
Весам поможет логика и рациональность. Им важно следовать намеченному ранее плану и не сбиваться с пути.
Скорпион будет полон сил. Он устремится исполнять свои желания. У него откроются новые возможности.
Стрельцу захочется любви и романтики. Он станет чувствителен ко всему прекрасному и станет добрее.
Козерогу благоприятно действовать и решать вопросы постепенно. Свои силы нужно распределить оптимально для того, чтобы не переутомиться.
У Водолея прекрасный период для творчества и самовыражения. Он ярко проявит свою личность и завоюет новые симпатии.
Рыбам надо прислушаться к себе, к интуиции и к своим чувствам. В работе лучше не отвлекаться по пустякам.
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Анастасия Бондарева