Стало известно, кому повезёт в деньгах этим летом

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Таролог Галина Янко заявила, что этим летом в финансах повезёт таким знакам зодиака, как Телец, Водолей, а также Скорпион.
В беседе с «Вечерней Москвой» специалист отметила, что для Тельцов особенно удачным месяцем станет июль, когда всё желаемое будет осуществляться само собой. Скорпионам Янко посоветовала сохранять открытость ума для достижения большего благосостояния. Для Водолеев же лето станет прекрасным временем для того, чтобы вложить деньги в освоение нового навыка.
А астролог, нумеролог, эзотерик Олег Персидский перечислил самые непредсказуемые знаки зодиака, среди которых назвал Раков, Близнецов, Водолеев, Скорпионов и Овнов.
Так, Раки обладают переменчивых характером, Близнецы славятся своей двойственностью, а Водолеи известны своим неординарным взглядом на жизнь.
Ранее астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» заявила, что с 10 по 16 июня в деловой сфере благоприятно учиться и повышать свой профессиональный уровень.
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А астролог, нумеролог, эзотерик Олег Персидский перечислил самые непредсказуемые знаки зодиака, среди которых назвал Раков, Близнецов, Водолеев, Скорпионов и Овнов.
Так, Раки обладают переменчивых характером, Близнецы славятся своей двойственностью, а Водолеи известны своим неординарным взглядом на жизнь.
«Внутренний мир Скорпиона полон тайн и загадок. Представители этого знака могут демонстрировать разные стороны своей личности в зависимости от обстоятельств. Овны готовы идти на риск и оставаться верными себе, даже если их идеи не востребованы», — добавил в беседе с «Москвой 24» Персидский.
Ранее астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» заявила, что с 10 по 16 июня в деловой сфере благоприятно учиться и повышать свой профессиональный уровень.
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Мелисса Тимофеева