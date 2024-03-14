Как сэкономить на оплате «коммуналки» рассказали в Роскачестве

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Установка счетчиков водоснабжения может существенно снизить ваши расходы по коммунальным услугам, сообщили в Центре финансовой экспертизы Роскачества, пишет «Российская газета».
Дело в том, что счетчики на воду помогают жителям видеть реальный расход воды и оплачивать его, соответственно. В случае, если оборудование не установлено, расходы за водоснабжение рассчитываются по нормативам.
Важно взять за правило и ежемесячно передавать показания счетчиков на сайт или приложение МособлЕИРЦ. Своевременная подача данных дает возможность оплачивать услуги более экономно. Если вы не подаете данные счетчиков, плата рассчитывается сначала по среднемесячному потреблению, а затем — по нормативам. А это может быть гораздо дороже, чем вы используете фактически.
Для экономии средств специалисты Роскачества также призвали принимать душ вместо ванной — это помогает снизить расход воды в пять-семь раз. Помимо этого, сберечь до 200 литров воды в неделю и, как следствие, заплатить меньше получится, если закрывать кран во время чистки зубов и бритья.
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Важно взять за правило и ежемесячно передавать показания счетчиков на сайт или приложение МособлЕИРЦ. Своевременная подача данных дает возможность оплачивать услуги более экономно. Если вы не подаете данные счетчиков, плата рассчитывается сначала по среднемесячному потреблению, а затем — по нормативам. А это может быть гораздо дороже, чем вы используете фактически.
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Мария Федоровцева