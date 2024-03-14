В приложение «МОё Подмосковье» добавили новые функции

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО
Функционал мобильного приложения «МОё Подмосковье», предоставляющего пользователям возможность онлайн получить информацию о регионе и ряд услуг, расширили: более содержательным стал раздел «Парки», сообщает пресс-служба Микультуры и туризма Московской области.
«В раздел «Парки» был добавлен подраздел «Достопримечательности». С его помощью пользователь может узнать об арт-объектах, памятниках, исторических зданиях и различных уникальных локациях, находящихся на территориях парков Московской области», — говорится в сообщении.Кроме того, пользователь приложения может получить информацию о ближайших мероприятиях в том или ином парке, предоставляемых услугах и сервисах, а также о прогулочных маршрутах.
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Лев Каштанов