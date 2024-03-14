В России создали цифровую «копию личности» для смартфона

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Российские программисты разработали аналог Otter.Ai — приложение, которое представляет собой цифровую «копию личности». Софт хранит о человеке большой объем конфиденциальной информации и способен ассистировать ему в различных вопросах, сообщили «Известиям» разработчики из МГТУ имени Баумана.
При помощи данного приложение можно отслеживать, где и когда был пользователь, с кем общался, какие аргументы приводил в той или иной беседе, рассказал автор проекта, студент Давид Меркулов. Кроме того, оно способно распознавать эмоции человека.
Программист также объяснил принцип работы софта: он записывает аудиофайл со смартфона, куда включены данные о местоположении. После этого полученная информация отправляется на специальный сервер. Там нейросеть переводит голосовое сообщение в текст, который отправляется на смартфон.
Отмечается, что приложение отличает голос владельца от голосов других людей. Все записываются как «спикер 1», «спикер 2», «спикер 3» и так далее.
Разработчики заверяют, что все данные хранятся в зашифрованном виде на смартфоне пользователя, а при входе в систему запрашивается пароль.
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Программист также объяснил принцип работы софта: он записывает аудиофайл со смартфона, куда включены данные о местоположении. После этого полученная информация отправляется на специальный сервер. Там нейросеть переводит голосовое сообщение в текст, который отправляется на смартфон.
Разработчики заверяют, что все данные хранятся в зашифрованном виде на смартфоне пользователя, а при входе в систему запрашивается пароль.
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Ювелина Бернст