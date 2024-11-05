Как стать предпенсионером в 2024 году и какие льготы можно получить

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Предпенсионеры — это люди, заслуживающие особого внимания и поддержки со стороны государства и общества. «Радио 1» расскажет как получить статус предпенсионера, какие льготы и преимущества доступны для этой категории граждан и как их использовать.
Кто такие предпенсионеры
Предпенсионеры — это люди, которым до пенсии осталось не больше пяти лет. Кроме того, у них есть различные льготы и гарантии.
Как стать предпенсионером
Москвичи могут подать заявление на получение статуса предпенсионера на сайте mos.ru. В других регионах необходимо лично обратиться в местное отделение Социального фонда, подать заявку через портал «Госуслуги» или на сайте Социального фонда.
Для заполнения онлайн-заявления потребуются следующие документы:
- удостоверение личности;
- информация о месте жительства:
- СНИЛС;
- сведения о присвоении звания «Ветеран труда» ( если есть).
Льготы у предпенсионеров
Налоговые льготы
Предпенсионеры имеют право на освобождение от уплаты имущественного и земельного налога:
- за одну квартиру, долю в квартире или комнату;
- один жилой дом или долю в нём;
- одну творческую мастерскую;
- одну хозяйственную постройку площадью до 50 квадратных метров;
- один гараж или одно машино-место;
- шесть соток земли.
Региональные льготы
В зависимости от региона проживания предпенсионеры имеют право на льготы по оплате капитального ремонта, жилищно-коммунальных услуг, на льготный проезд в общественном транспорте и снижение размера курортного сбора во время отдыха.
Чтобы воспользоваться этими льготами, необходимо обратиться в местный орган социальной защиты населения.
Диспансеризация
Для предпенсионеров предусмотрены два оплачиваемых дня отпуска в году для прохождения диспансеризации.
Трудовые гарантии
Увольнение или отказ в приёме на работу сотрудника предпенсионного возраста недопустимы и могут повлечь административную и уголовную ответственность для работодателя.
Кроме того, запрещено менять срок действия трудового договора только из-за достижения работником предпенсионного возраста.
Другие льготы и выплаты
Когда у предпенсионеров есть семья, они получают дополнительные льготы: алименты от других членов семьи, если они нетрудоспособны и нуждаются в поддержке, а также обязательную долю в наследстве. Оформление этих льгот зависит от обстоятельств и может потребовать обращения к нотариусу или в суд.
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С какого возраста получают статус предпенсионера
Предпенсионный возраст начинается за пять лет до выхода на пенсию. В 2024 году женщины выходят на пенсию в 58 лет, а мужчины — в 63 года.
Некоторые имеют право на досрочный выход на пенсию, например, те, кто работает в опасных или вредных условиях труда в районах Крайнего Севера, а также родители и опекуны детей с ограниченными возможностями и многодетные матери.
Многодетные матери получают право на предпенсионные льготы:
- с пятью детьми — с 45 лет, за пять лет до стандартного возраста выхода на пенсию (50 лет);
- с четырьмя детьми, достигшими восьмилетнего возраста, — по достижении 51 года (за пять лет до выхода на пенсию в 56 лет);
- с тремя детьми — по достижении 52 лет (за пять лет до выхода на пенсию в 57 лет).
Как подтвердить статус предпенсионера
Для получения всех льгот, предоставляемых предпенсионерам, необходимо официально подтвердить свой статус. Получить справку о статусе предпенсионера можно онлайн через личный кабинет на портале «Госуслуги» в Социальном фонде РФ или обратиться в МФЦ, взяв с собой паспорт. Онлайн-справку выдадут сразу же, а в МФЦ — в течение 15 минут.
Важно отметить, что справка о статусе предпенсионера предоставляется бесплатно. Оформить её можно за пять лет до выхода на пенсию.
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