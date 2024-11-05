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Как стать предпенсионером в 2024 году и какие льготы можно получить

Фото: istockphoto / shurkin_son

Фото: istockphoto / shurkin_son

Предпенсионеры — это люди, заслуживающие особого внимания и поддержки со стороны государства и общества. «Радио 1» расскажет как получить статус предпенсионера, какие льготы и преимущества доступны для этой категории граждан и как их использовать.


Кто такие предпенсионеры


Предпенсионеры — это люди, которым до пенсии осталось не больше пяти лет. Кроме того, у них есть различные льготы и гарантии.

Как стать предпенсионером


Москвичи могут подать заявление на получение статуса предпенсионера на сайте mos.ru. В других регионах необходимо лично обратиться в местное отделение Социального фонда, подать заявку через портал «Госуслуги» или на сайте Социального фонда.

Для заполнения онлайн-заявления потребуются следующие документы:

  • удостоверение личности;
  • информация о месте жительства:
  • СНИЛС;
  • сведения о присвоении звания «Ветеран труда» ( если есть).
После отправки запроса онлайн информация будет передана в управление социальной защиты.

Льготы у предпенсионеров

Налоговые льготы


Предпенсионеры имеют право на освобождение от уплаты имущественного и земельного налога:

  • за одну квартиру, долю в квартире или комнату;
  • один жилой дом или долю в нём;
  • одну творческую мастерскую;
  • одну хозяйственную постройку площадью до 50 квадратных метров;
  • один гараж или одно машино-место;
  • шесть соток земли.
Для получения льготы необходимо подать заявление в налоговый орган лично или через сайт Федеральной налоговой службы (ФНС). Важно подтвердить статус предпенсионера справкой, указав при оформлении запроса, что она требуется для ФНС.

Региональные льготы


В зависимости от региона проживания предпенсионеры имеют право на льготы по оплате капитального ремонта, жилищно-коммунальных услуг, на льготный проезд в общественном транспорте и снижение размера курортного сбора во время отдыха.

Чтобы воспользоваться этими льготами, необходимо обратиться в местный орган социальной защиты населения.

Диспансеризация


Для предпенсионеров предусмотрены два оплачиваемых дня отпуска в году для прохождения диспансеризации.

Трудовые гарантии


Увольнение или отказ в приёме на работу сотрудника предпенсионного возраста недопустимы и могут повлечь административную и уголовную ответственность для работодателя.

Кроме того, запрещено менять срок действия трудового договора только из-за достижения работником предпенсионного возраста.

Другие льготы и выплаты


Когда у предпенсионеров есть семья, они получают дополнительные льготы: алименты от других членов семьи, если они нетрудоспособны и нуждаются в поддержке, а также обязательную долю в наследстве. Оформление этих льгот зависит от обстоятельств и может потребовать обращения к нотариусу или в суд.

Фото: istockphoto / SARINYAPINNGAM

С какого возраста получают статус предпенсионера


Предпенсионный возраст начинается за пять лет до выхода на пенсию. В 2024 году женщины выходят на пенсию в 58 лет, а мужчины — в 63 года.

Некоторые имеют право на досрочный выход на пенсию, например, те, кто работает в опасных или вредных условиях труда в районах Крайнего Севера, а также родители и опекуны детей с ограниченными возможностями и многодетные матери.

Многодетные матери получают право на предпенсионные льготы:

  • с пятью детьми — с 45 лет, за пять лет до стандартного возраста выхода на пенсию (50 лет);
  • с четырьмя детьми, достигшими восьмилетнего возраста, — по достижении 51 года (за пять лет до выхода на пенсию в 56 лет);
  • с тремя детьми — по достижении 52 лет (за пять лет до выхода на пенсию в 57 лет).
Если человек выходит на досрочную пенсию, его статус предпенсионера начинает действовать за пять лет до назначенного пенсионного возраста.

Как подтвердить статус предпенсионера


Для получения всех льгот, предоставляемых предпенсионерам, необходимо официально подтвердить свой статус. Получить справку о статусе предпенсионера можно онлайн через личный кабинет на портале «Госуслуги» в Социальном фонде РФ или обратиться в МФЦ, взяв с собой паспорт. Онлайн-справку выдадут сразу же, а в МФЦ — в течение 15 минут.

Важно отметить, что справка о статусе предпенсионера предоставляется бесплатно. Оформить её можно за пять лет до выхода на пенсию.

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Проектирование Северного подъезда к Лобне начнётся до конца года
05 ноября 2024, 12:52

Фото: iStock/i-Stockr

Приступить к проектированию первого этапа дороги «Северный подъезд к г. Лобня» планируется до конца текущего года, в настоящее время проводится конкурс на получение подряда на создание проекта и проведение строительных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Завершить проектирование должны в первом квартале будущего года, а строительно-монтажные работы планируется закончить в первом квартале 2026 года», — отмечается в сообщении.
Северный подъезд к Лобне будет проходить от съезда с путепровода через железную дорогу, который является частью Северного обхода Лобни, до Лесной улицы в садоводческом товариществе «Лесная полянка». Дорога будет двухполосной, её протяжённость составит около 500 метров.
Фото: пресс-служба МТДИ МО

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#строительство
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Девять старшеклассников из Каширы выиграли первый этап олимпиады по избирательному праву
05 ноября 2024, 12:36

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Девять старшеклассников из Каширы стали победителями первого этапа областной олимпиады по избирательному праву, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Цель мероприятия — повышение правовой культуры молодых людей, развитие их гражданской активности и правового сознания, а также формирование политической культуры и гражданской зрелости.

Московская областная избирательная комиссия опубликовала список победителей первого этапа областной олимпиады по избирательному праву. С 14 по 25 октября каширские ученики 10–11 классов могли оценить свои знания о выборах, их истории и правилах проведения.

В тестировании участвовали 195 учащихся старших классов из 11 образовательных учреждений округа.

Участники, набравшие наибольшее количество баллов, прошли в следующий этап олимпиады.

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#подмосковье
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С улиц Подмосковья за неделю увезли на штрафстоянки более 3,8 тыс. машин
05 ноября 2024, 12:31

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 3,8 тыс. автомобилей, припаркованных с нарушением правил остановки и стоянки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Всего за прошлую неделю было эвакуировано 3 тысячи 838 автомобилей-нарушителей. Это на 49 машин меньше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.
Больше всего машин эвакуировали в округе Красногорск — 382. Второе место недельного антирейтинга занял Ленинский округ, где эвакуировали 340 автомобилей. На третьем месте оказался округ Мытищи, откуда на штрафстоянки увезли 295 машин. Округ Химки с 294 эвакуированными машинами занял четвёртое место. А замыкает топ-5 антирейтинга Балашиха, где эвакуировали 267 машин.

Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по номеру 112, с помощью приложения «112МО» или на сайте регионального Центра безопасности дорожного движения.

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Расписание на Савёловском направлении меняется до конца ноября
05 ноября 2024, 12:17

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения некоторых пригородных поездов, курсирующих на Савёловском направлении, меняется в период с 5 по 29 ноября из-за работ по развитию инфраструктуры на ряде участков между станциями Дмитров и Савёлово, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на МЖД.
«Работы будут проводиться в будние дни. В частности, с 5 по 8 ноября с 9:30 до 13:30 они будут проходить на участке между Дмитровым и Каналстроем, с 11 по 22 ноября с 9:50 до 13:50 — между Каналстроем и Вербилками, а с 25 по 29 ноября с 10:10 до 14:10 — между Талдомом и Вербилками», — говорится в сообщении.
На время работ движение поездов на участках будет останавливаться, потому маршруты некоторых электричек станут короче. Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее уточнять расписание.

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#подмосковье
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Общественники призвали ФАС ограничить автоскидки на маркетплейсах
05 ноября 2024, 12:07

Фото: iStock/ Tevarak

Главе антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому поступило обращение от общественников. Они попросили ограничить автоматические скидки на маркетплейсах, сообщает «КоммерсантЪ».
Это относится к плохо продаваемым товарам — когда торговая площадка видит слабый интерес к товару, она начинает снижать на него цену, привлекая потребителя.

В ФАС проследили, что автоскидки приносят крупные убытки владельцам онлайн-магазинов на маркетплейсах. Раньше участие в распродажах носило сугубо добровольный характер, а сейчас торговые площадки сами устанавливают скидки на товары. Нередко бывает, что цена с применением такой скидки оказывается меньше закупочной.

На данный момент владельцам онлайн-магазинов приходится самим отслеживать наличие скидок на товар и своевременно их запрещать. Бывает, что продавцы узнают о скидках уже после ​выкупа товара потребителем.

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Москвич не смог отсудить у «Русского лото» 566 тысяч рублей
05 ноября 2024, 11:16

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Кузьминский суд столицы отклонил иск жителя Москвы, который хотел отсудить у «Русского лото» 566 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, мужчина купил 12 лотерейных билетов, а за выигрышем обратился в АО «Государственные спортивные лотереи». Там ему отказали, после чего он обратился в суд с иском о защите прав потребителей.

По словам представителя лотереи в суде, два билета были без выигрыша, по остальным он выиграл 1610 рублей. Однако обладатель лотерейных билетов не обратился за выигрышем к операторам лотереи или распространителям билетов.

В итоге суд отклонил иск. Причиной стало то, что законодательные нормы о защите прав потребителей не регулируют конкурсы, игры, пари и азартные игры.

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На региональном портале можно оформить сразу три вида справок по социальным услугам
05 ноября 2024, 11:08

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

На региональном портале теперь можно получить сразу три вида справок по социальным услугам по одной ссылке, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В 2024 году на портале госуслуг Подмосковья запущено уже пять комплексных услуг. Одна из них — получение справок по социальным услугам. Комплексные услуги позволяют сэкономить время, поскольку соединяют в себе сразу несколько онлайн-сервисов, а пользоваться ими просто и удобно», — сообщила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.
Для оформления комплексной услуги необходимо войти в личный кабинет на региональном портале с использованием ЕСИА. Затем выбрать цель обращения в карточке услуги «Справки Минсоцразвития МО», заполнить электронную форму и отправить заявление на рассмотрение.

Возможные цели обращения включают получение или неполучение пособий, компенсаций и других мер социальной поддержки, а также информацию о размере компенсации за жилищно-коммунальные расходы и среднедушевом доходе семьи для получения бесплатной юридической помощи.

«При этом в электронную форму заявки для получения бесплатной юридической помощи внедрен сервис автоматического расчета периода, за который предоставляются справки о доходах. Это избавляет жителей от необходимости рассчитывать такой период самостоятельно», — отметила Куртяник.
Услуга по оформлению справок предоставляется бесплатно. Если решение будет положительным, выбранная справка будет направлена в личный кабинет на региональном портале.

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#справки
#надежда куртяник
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Владислав Мурашов оценил работу Одинцовского центра управления регионом
05 ноября 2024, 10:49

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Заместитель председателя правительства Московской области и министр по управлению территориями и жилищному надзору Владислав Мурашов посетил муниципальный центр управления регионом в Одинцовском районе с рабочим визитом, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Во время визита состоялось рабочее совещание, на котором представители местной администрации и директор МЦУР рассказали о работе коммунальной техники на улицах региона и обслуживании контейнерных площадок.

Кроме того, был обсуждён опыт муниципалитета по следующим вопросам:

  • обработка обращений граждан;
  • разработка ПОДД для адресов с систематической парковкой, затрудняющей вывоз мусора;
  • взаимодействие с жителями;
  • оперативное решение проблем, связанных с содержанием территорий в зимний период.
«Мы продолжаем анализировать системы работы муниципальных Центров управления регионом. Наиболее актуальные темы зимой — своевременный вывоз отходов региональным оператором и уборка снега во дворах. Наш приоритет — это работа с первопричиной поступления вопроса и недопущение возникновения критических точек», — сообщил Мурашов.
Во второй части мероприятия администрация Одинцовского городского округа показала представителям министерства рабочие места сотрудников МЦУР, их тепловые карты и ознакомила с методами работы по оперативному устранению недостатков и решению проблем жителей.

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#подмосковье
#проверка
#администрация
#предприятия
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В Подмосковье подали более 250 тыс. онлайн-заявок на обслуживание карт «Стрелка»
05 ноября 2024, 10:44

Фото: медиасток.рф

Свыше 250 тысяч заявлений на обслуживание транспортных карт «Стрелка» подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«В рамках услуги на областном госпортале можно подтвердить право на льготный тариф по карте «Стрелка», активировать или деактивировать льготу на проезд по банковской карте «МИР», заказать обмен неисправной карты, восстановить защитный код карты, а также оформить возврат транспортной карты и получить обратно её залоговую стоимость», — говорится в сообщении.
Для того, чтобы воспользоваться услугой, пользователь должен авторизоваться на госпортале и заполнить онлайн-форму заявления. Проверка документов и выдача карт проводится в отделении МФЦ, указанном в заявке.

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