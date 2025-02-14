«Как цветок»: Психолог назвала правила, помогающие сохранить романтику в отношениях

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14 февраля в мире отмечается День святого Валентина или День всех влюбленных. Этот праздник стал символом романтики и любви.
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» сообщила, что любовь — это хрупкое чувство, к которому нужно относиться бережно.
Она рассказала, как сохранить романтику в отношениях спустя даже долгие годы.
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«Когда мы понимаем, что определенный цветок требует особенной заботы, мы эту заботу проявляем. Мы, например, знаем, что шелк нужно стирать на определенной температуре, чтобы он не испортился. Так же и с чувствами», — пояснила эксперт.
Она рассказала, как сохранить романтику в отношениях спустя даже долгие годы.
- Помните про хрупкость: романтика, близость и тепло — очень ценные чувства, поэтому к ним нужно относиться с особенным трепетом.
- Находите общее понимание и говорите с партнером на его языке любви: в чем проявляется его романтика? Для кого-то это усыпанный розами пол, а для кого-то тишина и уединение, принятие ванны с пеной.
- Обращайте внимание на мелочи, которые делает ваш партнер, и не стесняйтесь это отмечать: принес плед, когда вы замерзли, подал руку, подарил цветы, приоткрыл дверь — постарайтесь относиться к этому не как к должному, а благодарите, подчеркивайте значимость.
- Устраивайте маленькую романтику каждый день: семечко, как и чувство, важно каждый день поливать, чтобы выросло большое растение. Так и тут: что вы можете делать приятного для партнера каждый день или, может, несколько раз в неделю? Маленькие записочки, приятное сообщение, фотография — все, что придумаете.
- Делайте комплименты партнеру в обществе: публичное признание нежности может быть приятно.
- Проявляйте тактильность: держать за руку, проводить по плечу, обнимать, целовать — это очень важно. Одним поцелуем можно сказать столько, сколько не будет сказано в словах.
- Вспоминайте, что будоражило вначале отношений: возвращайтесь к тому, от чего вы улыбались вместе. Присылайте фотографии, которые вернут вас в это совместное прошлое.
- Устраивайте свидания: завтрак, ужин, обед, прогулка, театр, выставки. Нужно уединяться и проводить время друг с другом — это сближает.
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Анастасия Панченко