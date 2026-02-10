«Маменькин сынок»: Психолог раскрыл, кто важнее для мужчины, жена или мать
Психолог Ланг: У супруги авторитет должен быть выше, чем у мамы
Для мужчины авторитет жены должен быть важнее авторитета матери. Об этом рассказал семейный психолог, основатель и руководитель психологического центра Сергей Ланг.
Он пояснил, что родители являются членами семьи, пока мы с ними живем. При создании собственной ячейки общества, они остаются близкими людьми, однако авторитетом быть больше не должны.
«Если мамин авторитет важнее, чем авторитет супруги, это ненормально. В любом случае психология рассматривает формат семьи именно как "муж, жена и дети". Бабушки, дедушки, родители супругов в это понятие уже не входят», — отметил Ланг в разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом».
Психолог подчеркнул, что каждая жена хочет выстраивать быт по-своему, и это нормально. При этом маме чаще кажется, что ее сына обделяют, готовят не так и прочее. Поэтому для сохранения здоровой семьи и счастливых отношений эксперт посоветовал обсуждать планы со своей супругой. Мужчине важно вовремя и правильно сепарироваться от матери.
«"Маменькин сынок" — это когда: мама сказала, мама разрешила, мама считает, что нам нужно, например, купить другой диван, мама считает, что ребенку лучше ходить на продленку, а не брать няню, мама считает, что нам лучше поехать не в эту страну, а в другую, и так далее. То есть — присутствие маминых каких-то решений, взглядов, оценок», — продолжил специалист.
Ланг уточнил, что в этом случае авторитет мужа в глазах жены будет падать. И вина лежит именно на мужчине. Однако, по его словам, полностью забывать про маму нельзя, да и самим женщинам стоит обратить внимание на такое поведение. Если мужчина не уважает родительницу, плохо к ней относится, то это значит, что когда-нибудь он и жену свою так же бросит и забудет о ней.
Мама действительно важна в жизни каждого человека вне зависимости от пола. А сепарация должна проходить правильно, заключил Ланг.