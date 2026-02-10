«Маменькин сынок»: Психолог раскрыл, кто важнее для мужчины, жена или мать

10 февраля 2026, 10:47

Психолог Ланг: У супруги авторитет должен быть выше, чем у мамы

Фото: iStock/Motortion

Для мужчины авторитет жены должен быть важнее авторитета матери. Об этом рассказал семейный психолог, основатель и руководитель психологического центра Сергей Ланг.





Он пояснил, что родители являются членами семьи, пока мы с ними живем. При создании собственной ячейки общества, они остаются близкими людьми, однако авторитетом быть больше не должны.





«Если мамин авторитет важнее, чем авторитет супруги, это ненормально. В любом случае психология рассматривает формат семьи именно как "муж, жена и дети". Бабушки, дедушки, родители супругов в это понятие уже не входят», — отметил Ланг в разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом».

«"Маменькин сынок" — это когда: мама сказала, мама разрешила, мама считает, что нам нужно, например, купить другой диван, мама считает, что ребенку лучше ходить на продленку, а не брать няню, мама считает, что нам лучше поехать не в эту страну, а в другую, и так далее. То есть — присутствие маминых каких-то решений, взглядов, оценок», — продолжил специалист.