Фонд капитального ремонта проводит ремонт подвалов в многоквартирных домах

«Капитальный ремонт подвалов — это важный шаг в улучшении качества жизни в многоквартирных домах. Это не только техническое обновление, но и возможность создать дополнительные функциональные зоны, которые жители могут использовать с пользой», — сообщил министр ЖКХ Московской области отметил значимость данных проектов для жителей региона Антон Велиховский.