Фонд капитального ремонта проводит ремонт подвалов в многоквартирных домах

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Фонд капитального ремонта Московской области предлагает комплексные решения для обновления подвалов, являющихся общей собственностью жильцов, включая ремонт потолков и стен, восстановление освещения, устранение затоплений и модернизацию входов в подвал, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Одним из ключевых моментов ремонта является снижение влажности в подвале и перекрытиях, что обеспечивается установкой водоотводных систем и вентиляционных каналов.
Кроме того, специалисты занимаются устранением недостатков конструкции, таких как трещины, промерзание и деформации.
Рекомендуемые работы включают демонтаж разрушенных и повреждённых элементов, укладку нового бетонного покрытия, покраску потолков и стен с предварительной подготовкой поверхностей, ремонт ступеней и наружных стен подвальных помещений, утепление перекрытий и замену кровельного покрытия у входа в подвал.
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Кроме того, специалисты занимаются устранением недостатков конструкции, таких как трещины, промерзание и деформации.
Рекомендуемые работы включают демонтаж разрушенных и повреждённых элементов, укладку нового бетонного покрытия, покраску потолков и стен с предварительной подготовкой поверхностей, ремонт ступеней и наружных стен подвальных помещений, утепление перекрытий и замену кровельного покрытия у входа в подвал.
Чтобы начать капитальный ремонт вашего дома, нужно организовать собрание собственников и отправить заверенный протокол в администрацию.«Капитальный ремонт подвалов — это важный шаг в улучшении качества жизни в многоквартирных домах. Это не только техническое обновление, но и возможность создать дополнительные функциональные зоны, которые жители могут использовать с пользой», — сообщил министр ЖКХ Московской области отметил значимость данных проектов для жителей региона Антон Велиховский.
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Дайана Хусинова