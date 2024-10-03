В Дмитрове завершают капремонт главного здания больницы

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Готовность капитального ремонта главного здания Дмитровской областной больницы, расположенного по адресу: Больничная улица, дом №7, в настоящее время составляет 96%, завершить все работы планируется в ноябре текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас рабочие занимаются чистовой отделкой подвального помещения, проводят пусконаладочные работы и клининг помещений, а также устанавливают специализированное оборудование и мебель. В работах заняты восемнадцать человек, задействована одна единица техники», — говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что несмотря на капитальный ремонт, больница не переставала функционировать ни на один день.
Читайте также:
Психолог Жеравова рассказала, как уберечь ребенка от опасности в интернете
Российские учёные выявили новые чудодейственные свойства виноградной кожуры
Долгопрудненские хирурги спасли молодого человека с разорвавшейся аневризмой
Лев Каштанов