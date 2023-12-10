Пресс-служба Никиты Михалкова опровергла арест счета его компании

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Представители пресс-службы знаменитого кинодеятеля Никиты Михалкова опровергла информацию об аресте Федеральной налоговой службой (ФНС) счетов принадлежащей ему компании ООО «Тёмино-Лесное».
Сотрудник пресс-службы компании заявил, что данная информация не соответствует действительности, а ООО «Тёмино-Лесное» работает в штатном режиме и может совершать любые банковские операции без всяких ограничений.
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