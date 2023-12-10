Пресс-служба Никиты Михалкова опровергла арест счета его компании

Игра в футбол популярна во всем мире. Ежегодно проводится тысячи матчей в разных уголках земного шара. О том, когда появился футбол, что раньше использовали вместо мяча, и какие суеверия существуют у профессиональных футболистов, читайте в материале «Радио 1».