Как умирал актер из «Мента в законе» на руках у врачей и почему его похоронили через месяц

Актер театра и кино Павел Маркин скончался в возрасте 53-х лет. Чем запомнился артист и почему врачи не смогли его спасти, читайте в материале «Радио 1».

Актер из «Интернов» Марков умер в скорой





Как умер Павел Марков

Актер Александр Загоскин сообщил о смерти коллеги Павла Маркина на своей странице в социальной сети. Вспоминая об артисте, он отметил его ранимую душу и иронию, с которой он подходил к жизни. О причинах смерти коллеги артист не сообщил, однако поведал об интересной детали: похороны Маркова состоялись почти через месяц после его смерти.





«Паша умер 4 февраля рано утром в машине скорой помощи. И потом ждал своих похорон до сегодняшнего дня 29.02. И это очень на него похоже. Думаю, что он сам этому факту не особо удивился бы», - заявил Загоскин.

Павел Маркин: фильмография, чем известен

Павел Маркин скончался в карете скорой помощи на руках у врачей четвертого февраля. Предположительно, у актера популярных сериалов остановилось сердце. Загоскин рассказал, что Маркин жил одним днем, не строил планов на будущее и решительно реагировал на все преподносимые судьбой подарки.





Павел Маркин: биография