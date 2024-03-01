Как умирал актер из «Мента в законе» на руках у врачей и почему его похоронили через месяц

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Актер театра и кино Павел Маркин скончался в возрасте 53-х лет. Чем запомнился артист и почему врачи не смогли его спасти, читайте в материале «Радио 1».
Актер из «Интернов» Марков умер в скорой
Актер Александр Загоскин сообщил о смерти коллеги Павла Маркина на своей странице в социальной сети. Вспоминая об артисте, он отметил его ранимую душу и иронию, с которой он подходил к жизни. О причинах смерти коллеги артист не сообщил, однако поведал об интересной детали: похороны Маркова состоялись почти через месяц после его смерти.
Как умер Павел Марков
Павел Маркин скончался в карете скорой помощи на руках у врачей четвертого февраля. Предположительно, у актера популярных сериалов остановилось сердце. Загоскин рассказал, что Маркин жил одним днем, не строил планов на будущее и решительно реагировал на все преподносимые судьбой подарки.
«Паша умер 4 февраля рано утром в машине скорой помощи. И потом ждал своих похорон до сегодняшнего дня 29.02. И это очень на него похоже. Думаю, что он сам этому факту не особо удивился бы», - заявил Загоскин.
Павел Маркин: фильмография, чем известен
Павел Маркин известен по ролям в сериалах: «Мент в законе», «Карпов», «Интерны», «Семейные тайны», «Моя прекрасная няня», «Солдаты», «Час Волкова», «Реальные пацаны», «Молодежка», «Моя прекрасная няня» и других. Последними произведениями, в которых он принял участие, стали «Арбатские тайны» и «Райский». В данный момент они находятся на стадии производства.
Павел Маркин: биография
Павел Маркин родился 30 сентября 1970 года. О его семье и юношеских годах жизни информации нет. В возрасте 20 лет он окончил актерско-режиссерское отделение Театра-школы Ролана Быкова. Актерская карьера Маркова началась в 2001 году. Тогда он впервые выступил в театре в составе коллектива «ДРАМатическая АНТРЕприза».
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