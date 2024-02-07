Российский актер умер в возрасте 27 лет

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На сайте «Электротеатра Станиславский» сообщается о скоропостижной кончине российского актера Кирилла Турутина, который ушел из жизни на 28-м году. В сообщении театра, опубликованном 18 января, говорится о трагической утрате очень молодого и талантливого артиста.
Он успешно завершил актерский курс в Российском государственном институте сценических искусств и прошел обучение в Мастерской индивидуальной режиссуры.
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