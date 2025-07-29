Россиянам объяснили, при каких условиях банк может заблокировать средства

29 июля 2025, 14:00

Фото: iStock/Younes Kraske

Опрошенные RT эксперты рассказали, при каком условии россияне могут столкнуться с блокировками средств на банковских картах.





Экономист Андрей Лобода заявил, что зачастую речь идет не о полном аресте средств, а о временной приостановке дистанционного обслуживания. По мнению специалиста, у банка подозрения могут вызвать регулярные переводы от незнакомых лиц, попытка обналичить крупные суммы денег сразу после получения перевода, а также несоответствие операций привычному поведению клиента.



Алексей Лоссан, аналитик финансового маркетплейса «Сравни», подчеркнул, что банк имеет право заблокировать счет или временно ограничить проведение операций, если у него возникают подозрения в нарушении законодательства.





«Например, если человек начинает внезапно получать крупные суммы от незнакомых контрагентов, активно снимать наличные или переводить деньги другим физлицам, это может быть воспринято как попытка обналичивания или участие в сомнительных схемах», — отметил он.