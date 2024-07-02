Как варить рис, чтобы он получился идеальным

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Казалось бы, что может проще, чем сварить рис? Но на деле все получается не так однозначно: то разварился, то слипся, то прилип ко дну. Редакция «Радио 1» расскажет, как сварить рис идеальным.
Подготовить рис перед варкойПромыть крупу под холодной водой столько раз, пока вода не станет прозрачной. Или замочить крупу на 30–60 минут.
Определить пропорции воды, исходя из вида риса
- для длиннозёрного — 1:1,5-2
- для среднезёрного — 1: 2-2,5
- для круглозёрного — 1:2,5-3
- для пропаренного — 1:2
- для коричневого — 1: 2,5-3
- для дикого — 1:3,5
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Соблюдайте правила варки
- Посолите воду, доведите её до кипения и высыпьте крупу.
- Дождитесь бурления и убавьте огонь до минимума.
- Накройте кастрюлю крышкой и не поднимайте её до полной готовности.
Время варки тоже зависит от вида риса.
- для белого — 20 минут
- для пропаренного — 30 минут
- для коричневого — 40 минут
- для дикого — 40–60 минут
После того, как вы сняли рис с огня, слейте воду и дайте ему постоять 10–15 минут под крышкой.
Для вкуса в рис всегда можно добавить приправу: шафран, гвоздику, кардамон, карри — сделать это можно как во время варки, так и в готовое блюдо.
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Анастасия Бондарева