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Как варить рис, чтобы он получился идеальным

02 июля 2024, 13:56
Фото: iStock/ribeirorocha

Фото: iStock/ribeirorocha

Казалось бы, что может проще, чем сварить рис? Но на деле все получается не так однозначно: то разварился, то слипся, то прилип ко дну. Редакция «Радио 1» расскажет, как сварить рис идеальным.


Подготовить рис перед варкой

Промыть крупу под холодной водой столько раз, пока вода не станет прозрачной. Или замочить крупу на 30–60 минут.




Определить пропорции воды, исходя из вида риса

  • для длиннозёрного — 1:1,5-2
  • для среднезёрного — 1: 2-2,5
  • для круглозёрного — 1:2,5-3
  • для пропаренного — 1:2
  • для коричневого — 1: 2,5-3
  • для дикого — 1:3,5
Если сомневаетесь, то посмотрите на упаковку. Там должен быть указан оптимальный объём воды.

Фото: iStock/arlosrojas20


Соблюдайте правила варки

  1. Посолите воду, доведите её до кипения и высыпьте крупу.
  2. Дождитесь бурления и убавьте огонь до минимума.
  3. Накройте кастрюлю крышкой и не поднимайте её до полной готовности.


Время варки тоже зависит от вида риса.

  • для белого — 20 минут
  • для пропаренного — 30 минут
  • для коричневого — 40 минут
  • для дикого — 40–60 минут

После того, как вы сняли рис с огня, слейте воду и дайте ему постоять 10–15 минут под крышкой.

Для вкуса в рис всегда можно добавить приправу: шафран, гвоздику, кардамон, карри — сделать это можно как во время варки, так и в готовое блюдо.

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#еда
#кулинария
#гречка
В Лотошинском парке родился оленёнок, имя ему выберут пользователи соцсетей
02 июля 2024, 13:54

Фото: Владимир Останин

Детёныш пятнистого оленя родился в мини-зоопарке Лотошинского парка культуры и отдыха в ночь на 22 июня, имя малышу планируют дать по итогам голосования в соцсетях, передаёт корреспондент Владимир Останин.
Оленята рождаются в Лотошинском парке почти каждый год, рассказал сотрудник парка Алин Авдалян.

«Семейство пятнистых оленей у нас стабильно приносит потомство. Сейчас на свет появился оленёнок-мальчик. Его осмотрели специалисты: оленёнок полностью здоров. Он уже активно бегает по вольеру вместе с другими оленями», — поделился Алин Авдалян.
О том, что имя для оленёнка выберут в соцсетях, сообщила сотрудница парка Екатерина Арзамасцева.

«В соцсетях объявим конкурс по выбору имени малышу. Среди вариантов — Рудольф, Скакун, Комета, Гром и Бемби», — добавила Екатерина.
Посмотреть на малыша можно бесплатно, парк в Лотошине открыт с девяти утра до шести вечера.

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#олени
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Попавший в больницу Отар Кушанашвили вышел на связь
Ведущий Отар Кушанашвили заявил, что победит болезнь и возобновит работу
02 июля 2024, 13:34

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Известный телеведущий Отар Кушанашвили, который ранее был госпитализирован и перенес несколько операций, вышел на связь. Свое обращение он опубликовал в Telegram-канале.
Кушанашвили признался, что испытывает сильную боль, но при этом не теряет уверенности в том, что он выздоровеет.

«Я выиграю схватку у этой болезни и вернусь. Люблю», — добавил ведущий.

Кушанашвили призвал свою аудиторию ждать возвращения его передачи «КАКОВО?!» на платформе YouTube.

Напомним, Кушанашвили две недели чувствовал себя плохо и 20 июня был госпитализирован. Тогда его племянница заявила СМИ, что у дяди обнаружили опухоль. Он был прооперирован и на тот момент находился без сознания. В ноябре прошлого года Отар Кушанашвили также был госпитализирован в столичную больницу с подозрением на инфаркт.

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#опухоль
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#youtube
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#журналист
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«Связь с марсианами»: Ученый раскрыл, стоит ли ждать встречи с НЛО
Астроном Железнов: инопланетяне имеют природное происхождение
02 июля 2024, 13:28

Фото: iStock/BWFolsom

2 июля во всем мире отмечают День НЛО. Межгалактические просторы не дают покоя людям уже множество веков.
Например, пару лет назад калифорнийские ученые заявили, что инопланетяне могут вступить в контакт с жителями Земли уже в 2029 году. Для связи к зонду «Пионер-10» они прикрепили «межзвездное письмо», которое якобы сможет дать представление инопланетному разуму о человечестве.

Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов в беседе с «Радио 1» сообщил, что официальная наука допускает существование внеземных цивилизаций.
«На мой взгляд это полная чепуха. Никаких писем нет. Еще 15 и 20 лет назад были сообщения, что нужно ждать связь с марсианами. Да, официальная наука допускает существование внеземных цивилизаций и внеземной жизни, но фактически она не обнаружена ни в каком виде вне нашей земли. Идут поиски в солнечной системе, обнаружены следы фосфина на Венере, в Европе под Ледяным океаном может существовать жизнь, на Марсе есть вода, но никаких проявлений не обнаружено», — заявил эксперт.

По его словам, существует программа «SETI» по поиску внеземных цивилизаций, однако официальных доказательств существования жизни на других галактиках нет.

«Единственный источник, из которого можно получать информацию — электромагнитное излучение, то есть свет. Это и радиодиапазон, инфракрасный диапазон, видимый диапазон, фиолетовый диапазон — это все и есть фотон, электромагнитная волна на разных частотах. Например, свет от галактики мы не можем увидеть из-за полевого облака, но на инфракрасном диапазоне мы его можем наблюдать. Если фотон идет со скоростью света, он идет до нас 10 тысяч лет, то есть был выпущен 10 тысяч лет назад. Чем дальше от нас находятся источники света, тем мы дальше уходим в прошлое. Даже если был получен сигнал из соседней галактики, где расстояние миллион световых лет, то это было миллион лет назад. Как с ними общаться? Пропасть. Так все и задумано, чтобы мы не мешали друг другу», — объяснил специалист.

Он добавил, что все ученые — скептики, которые проводят миллион проверок прежде, чем утверждать какую-то истину.

«А инопланетяне, как обычно оказывается, имеют природное и естественное происхождение, это находит объяснение практически всегда», — заключил Николай Железнов.
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#земля
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В Колумбии не смогли стерилизовать «кокаиновых» бегемотов Пабло Эскобара
02 июля 2024, 12:52

Фото: istockphoto / USO

Завезенных в Колумбию наркобароном Пабло Эскобаром бегемотов не удалось стерилизовать, сообщили в The Times.
В Колумбии не смогли осуществить программу по контролю численности бегемотов, которых завёз в страну известный наркобарон Пабло Эскобар.

«Пабло Эскобар нелегально ввёз бегемотов из Африки для своего частного зоопарка в 80-х годах. Позже четыре особи оказались без присмотра в пруду рядом с заброшенным поместьем и начали размножаться. Отсутствие естественных врагов привело к тому, что их количество увеличивалось, и в 2006 году одного самца, одну самку и детёныша заметили уже в 100 километрах от этого места», — сообщили в издании.

По оценкам специалистов, к 2034 году численность бегемотов в Колумбии может достигнуть 1400 особей.

Из-за бюрократических сложностей проект по переселению 70 животных в индийские и мексиканские заповедники до сих пор не реализован.

Также была остановлена программа стерилизации, в рамках которой планировали прооперировать 40 особей. За три месяца стерилизовали только семь животных.

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Руководство «Роскосмоса» утвердило график создания орбитальной станции РФ

В Подмосковье поселилась гигантская оса
#проект
#программа
#животные
#колумбия
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Руководство «Роскосмоса» утвердило график создания орбитальной станции РФ
02 июля 2024, 12:44

Фото: istockphoto/forplayday

Генеральный график по созданию Российской орбитальной станции (РОС) утвердил руководитель госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.
Документ подписан 19 гендиректорами предприятий основной кооперации.

График отражает как проектирование, так и обеспечение испытательных полетов новейшего пилотируемого транспортного судна. Также документ предусматривает работы по созданию ракет-носителей и объектов космической инфраструктуры на земле.

Согласно графику, начало развертывания РОС запланировано в 2027 году, будет запущен научно-энергетический модуль.

В госкорпорации уточнили, что до 2030 года намечено создание станционного ядра из четырех модулей, выводимых на орбиту. В частности, речь идет о научно-энергетическом, универсально-узловом, шлюзовом и базовом.

Второй этап с 2031 по 2033 год включает в себя работы по расширению станции при помощи стыковки пары целевых модулей. Соответствующие документы уже подписаны.

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#россия
#роскосмос
#станция
#новости
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Строительство образовательного комплекса в Красногорске близится к завершению
02 июля 2024, 12:35

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Образовательный комплекс «Полёт», в который входит школа на 1500 учеников и детский сад на 200 мест, возводят в красногорском микрорайоне Павшинская Пойма, в настоящее время строительная готовность объекта превысила 90%, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на объекте ведётся пусконаладка инженерных сетей и оборудования, а также сборка и расстановка мебели. На пришкольной территории заканчиваются работы по благоустройству: ведётся обустройство тротуаров, озеленение и установка детских игровых комплексов», — говорится в сообщении.
Открыть образовательный комплекс планируют 1 сентября.

В министерстве напомнили, что возвести «Полёт» удалось на год раньше установленного в контракте срока.

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#детсад
#детский сад
#министерство строительного комплекса мо
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С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали более 3,3 тыс. машин
02 июля 2024, 12:17

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 3,3 тыс. автомобилей, припаркованных с нарушением правил стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, при этом больше всего машин отправилось на штрафстоянки в Ленинском округе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В Подмосковье за неделю эвакуировали 3394 машины. Это на 30 автомобилей меньше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.
Верхнюю строчку антирейтинга по числу эвакуированных машин занял Ленинский округ, с улиц которого забрали 429 автомобилей. Второе место поделили округа Красногорск и Мытищи, в каждом из которых эвакуировали по 316 машин. А замыкает топ-3 антирейтинга округ Химки, где эвакуаторы увезли на штрафстоянки 254 неправильно припаркованных машины.

В министерстве напомнили, что узнать о местоположения эвакуированного в Подмосковье автомобиля можно по телефону 112, через мобильное приложение «112 МО» или через сайт Центра безопасности дорожного движения Московской области.

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В Волоколамске отметили День ветеранов боевых действий
02 июля 2024, 11:28

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

День ветеранов боевых действий отметили в подмосковном Волоколамске, мероприятие провели у памятного знака воинам-интернационалистам на улице Ленина, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Перед жителями муниципалитета и представителями общественных организаций выступили врио главы Волоколамского округа Наталья Козлова, депутаты Мособлдумы Татьяна Сердюкова и Владимир Вшивцев, а также председатель правления Волоколамского отделения организации «Боевое братство» Олег Паршин.

«Мы навсегда сохраним память о мужестве и героизме наших воинов. Их преданность своей стране и боевым товарищам – пример для нынешних и будущих защитников Отечества», — сказала Наталья Козлова.
Она особо отметила бойцов, которые сегодня участвуют в специальной военной операции на Украине, и поблагодарила их и их близких.

В завершении мероприятия участники возложили цветы к мемориалу.

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#волоколамск
#патриотизм
#мемориал
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Жителей Подмосковья приглашают стать соискателями премии «Наследие нации»
02 июля 2024, 11:08

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Конкурс на соискание премии «Наследие нации» проводится в России, это высшая награда в области строительства, развития территорий и сохранения архитектурного наследия, сообщает пресс-служба премии.
«Принять участие в премии могут авторы проектов, эксперты, производители работ, инвесторы и меценаты, волонтёры, авторы технологий, методик и инженерных решений, производители материалов и прочие, соответствующие номинациям», — говорится в сообщении.
Подать заявку на участие в премии можно до 12 августа текущего года на сайте проекта «Наследие нации». Там же размещена подробная информация о номинациях, условиях участия и предложениях для спонсоров.

Награждение победителей проведут 27 сентября в одной из столичных усадеб.

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