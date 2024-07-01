Сладко и вкусно: Рецепт правильного клубничного варенья

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Вместе с летом начинается период вкусных заготовок на зиму. Одной из самых сладких и любимых людьми ягод является клубника. У каждой хозяйки имеется свой фирменный рецепт клубничного варенья. Редакция «Радио 1» рассказывает, как приготовить вкуснейшую клубничную сладость.
Пошаговый рецепт
- Клубнику помыть, высушить на бумажном полотенце и почистить.
- Приготовить сироп (классическое соотношение клубники и сахара 1:1): засыпать ягоды частью сахара и оставить на пару часов. Поставить смесь на самый сильный огонь, постепенно добавляя сахар, довести до кипения, уменьшить огонь до минимума, снять пену и проварить. Также можно добавить воду. Если сахар хороший, то на 1 кг потребуется 0,5 стакана воды.
- В готовый горячий сироп всыпать ягоды, погружая их деревянной ложкой или силиконовой лопаткой (варенье не перемешивать, только потряхивать, чтобы не повредить ягоды).
- На самом сильном огне довести ягоды в сиропе до кипения, снять с огня и дать полностью остыть (минимум 2 часа), дальше снова поставить на максимальный огонь и снять. Повторить два или четыре раза. После этих этапов варенье поставить на слабенький огонь и довести до готовности.
Чтобы определить готовность варенья, постоянно проверяйте сироп: он должен стекать с ложки густой, медленной струйкой. Если налить сироп на холодную тарелку, он не растечется.
Далее клубничное варенье можно разложить по банкам, остудить (минимум 4 часа), закрыть и убрать до своих лучших времен.
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Анастасия Бондарева