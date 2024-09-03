Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве от имени банков

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Случаи мошенничества от имени банков участились в России, при использовании этой схемы жертву убеждают снять со счетов все свои накопления или даже взять кредиты и перевести эти деньги на якобы безопасный счёт. Эти средства попадают в руки злоумышленников, предупреждают в пресс-службе подмосковного главка МВД.
«Мошенники представляются сотрудниками банков или какой-либо госструктуры и, обращаясь к абоненту по имени-отчеству, рассказывают, что кто-то пытался снять деньги с его счёта. Иногда, чтобы звучать более правдоподобно, мошенники могут назвать последние цифры счёта или банковской карты своего собеседника», — говорится в сообщении.Чтобы не стать жертвой мошенников, следует немедленно прекращать такие разговоры. Не надо ничего выяснять у звонившего, лучше всего сразу положить трубку, а если остались сомнения — самостоятельно позвонить в свой банк по номеру, взятому из проверенного источника.
Ни в коем случае нельзя передавать личную информацию — пароли, данные, пин-код карты, коды из СМС и прочее. А о полученном мошенническом звонке следует сообщить в полицию.
Более полная информация о разоблачённых мошеннических схемах, а также о том, что делать, если взломали вашу электронную почту или аккаунт в мессенджере, размещена на сайте правительства Московской области в разделе «Осторожно, мошенники».
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