Сбербанк назвал цель мошенников при взломе аккаунтов на «Госуслугах»

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Мошенники, взламывающие аккаунты на портале «Госуслуги», преследуют цель оформить займы в микрофинансовых организациях (МФО) через украденные данные. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«Конечная цель мошенников при сценарии с "Госуслугами" обычно сводится к тому, чтобы оформлять займы в микрофинансовых организациях через взломанный аккаунт», — пояснил Кузнецов в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума.По его словам, преступники действуют двумя группами. Первая группа взламывает личный кабинет пользователя, меняет пароль и устанавливает секретный вопрос, чтобы жертва не могла восстановить доступ. Затем они заказывают справки для НДФЛ и готовят аккаунт для второй группы, которая непосредственно занимается оформлением кредитов.
Кузнецов также отметил, что мошенники используют различные предлоги в зависимости от возраста жертвы. Например, пожилым людям могут звонить от имени медицинских учреждений или социальных служб, сообщать о перерасчете пенсии и под предлогом записи на прием просить продиктовать код из SMS для входа в аккаунт. Молодым людям могут сообщать о поступлении посылки или письма, либо звонить от имени сотовых операторов, предлагая продлить договор обслуживания.
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Елена Перлова