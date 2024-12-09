Как выбрать елку на новый год 2025: лучшие советы по выбору натурального и искусственного дерева

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Новый год — это время волшебства, радости и ожидания чуда. Один из самых ярких атрибутов этого праздника — новогодняя ёлка. В преддверии праздника многие задаются вопросом: какую ёлку выбрать — живую или искусственную? «Радио 1» расскажет, как выбрать идеальное новогоднее дерево.
Виды деревьев на Новый год
На Новый год можно поставить разные виды деревьев:
- ель — традиционное новогоднее дерево с приятным хвойным ароматом и стойким свежим запахом;
- сосна — отличается опрятным внешним видом, длинными тонкими иголками и насыщенным зелёным цветом;
- пихта — имеет мягкую хвою, приятный запах и голубоватый оттенок;
- туя — декоративное растение с насыщенным зелёным цветом и разными размерами.
Какие существуют елки на Новый год
Обыкновенная ель.
Голубая ель.
Канадская ель (глаука коника).
Датская ель (пихта Нордмана)
Датская ель — это пышное и мягкое хвойное дерево с голубоватым оттенком. Она родом с Кавказа и отличается своей красотой и ароматом. Датская ель может достигать больших размеров, поэтому её лучше выбирать для просторных помещений.
Пихта Фрайзера
Пихта Фрайзера — это ещё один вид пихты с приятным запахом и правильными формами. Она имеет тёмно-зелёные иголки и хорошо переносит морозы. Пихта Фрайзера также устойчива к болезням и вредителям.
Как выбрать натуральную ёлку на Новый год
При приобретении натуральных новогодних ёлок, важно выбирать товары, реализуемые на официальных торговых точках, чтобы убедиться в их легальности и соответствии установленным требованиям. Товары, продающиеся на таких площадках, проходят контроль качества и соблюдают нормы продажи.
С середины декабря на розничных рынках и вблизи торговых центров начинают работать новогодние ярмарки. Покупка ёлок у частных лиц или на нелегальных рынках — незаконно. Следует обращаться только к проверенным продавцам, имеющим договор с питомниками на поставку хвойных растений.
Оптимальное время для покупки ёлки — это примерно двадцатые числа декабря. Если приобрести дерево слишком рано, это может быть чревато его быстрой потерей свежести, а иголки начнут осыпаться еще до завершения новогодних праздников.
При выборе хвойного дерева рекомендуется учитывать несколько ключевых факторов:
- свежая ёлка имеет густую и ароматную хвою. У здоровой ели иголки слегка маслянистые на ощупь, а у старой ветки легко ломаются с характерным звуком;
- стоит осмотреть ствол на предмет плесени и грибка, их не должно быть;
- дерево должно быть с ровным и достаточно толстым стволом без трещин, так как тонкое основание не обеспечит долговечность;
- ветки должны быть гибкими, а иголки — насыщенного изумрудного цвета, эластичными и прочно держаться на ветках;
- чтобы проверить качество дерева, надо ударить его стволом о землю или слегка встряхнуть. Если иголки сильно осыпаются, это указывает на низкое качество;
- разотрите несколько иголок в ладонях, должен ощущаться характерный хвойный аромат;
- сухая, пожелтевшая и крошащаяся хвоя, а также отсутствие запаха указывают на то, что дерево было срублено давно.
- нужно выбирать ель с одной макушкой. Две, три или обрезанная макушка — признак некачественного товара.
Фото: istockphoto / Animaflora
Как выбрать искусственную ёлку на Новый год
Выбор искусственной ёлки на Новый год требует внимательного подхода, чтобы она не только вписалась в интерьер, но и служила долго, радуя в праздничные сезоны. Вот несколько факторов, которые стоит учитывать при покупке искусственного дерева:
Материалы изготовленияИскусственные ёлки могут быть выполнены из различных материалов, которые влияют на их внешний вид и долговечность:
- ПВХ (поливинилхлорид) — наиболее популярный материал для искусственных ёлок. Это недорогие деревья, которые достаточно долговечны, но часто выглядят менее натурально;
- PE (полиэтилен) — более дорогие елки, изготовленные из полиэтилена, выглядят гораздо естественнее. У них мягкие, плотно расположенные иголки, которые напоминают настоящие;
- смешанные технологии (PE/PVC) — модели, комбинирующие оба материала, что позволяет получить наиболее натуральный внешний вид при относительно доступной цене.
Структура и форма
При выборе ёлки важно обращать внимание на её форму. Хорошее искусственное дерево должно иметь равномерно распределенные ветви, симметричную структуру и достаточное количество веток, чтобы избежать пустот.
Обратить внимание стоит на следующие аспекты:
- полнота ветвей — чем больше веток, тем плотнее выглядит елка. Если дерево слишком «рыхлое», его будет сложнее украсить;
- ствол и подставка — важно убедиться, что ствол устойчив, а подставка достаточно крепкая для того, чтобы ёлка стояла устойчиво и не падала
Размер
- размер ёлки должен соответствовать пространству, в котором она будет стоять. Слишком большая ёлка в маленькой комнате будет выглядеть громоздко, а маленькая в просторной — слишком скромно;
- обычно длина искусственной ёлки варьируется от 1,5 до 3 метров, но также есть компактные модели для небольших помещений;
- учтите высоту комнаты и место, где вы планируете поставить ёлку, чтобы она не затрудняла передвижение и не перекрывала источники света.
Легкость установки
Современные искусственные елки часто имеют удобную систему сборки и установки.
- Сборные ёлки — эти деревья собираются по частям. После использования их легко разобрать и компактно хранить;
- Ёлки с фиксированными ветвями — дерево поставляется в одном цельном виде и требует минимальных усилий для расправления ветвей.
Подсветка
Некоторые искусственные ёлки уже оснащены встроенной подсветкой, что значительно облегчает процесс украшения. Это может быть как LED-подсветка, так и традиционные гирлянды с лампочками.
- LED-подсветка — экономична, долговечна и не нагревается;
- гирлянды с лампочками — придают уютную атмосферу, но могут потребовать замены лампочек через несколько сезонов.
Цена и долговечность
Важно обратить внимание на качество материала и производителя, а также наличие гарантии. Кроме тог, необходимо убедиться, что производитель предоставляет гарантию на свою продукцию, что может свидетельствовать о высоком качестве товара.
Фото: istockphoto / Jose Martinez Calderon
Что лучше: искусственная или живая ёлка
Выбор между искусственной и живой ёлкой зависит от нескольких факторов, таких как экология, удобство, стоимость и эстетические предпочтения.
Живая ёлка
Преимущества:
- экологичность. Живая ель — это натуральный продукт, который не наносит вреда окружающей среде;
- аромат. Живая ёлка наполняет дом приятным хвойным ароматом, который создаёт атмосферу праздника;
- красота. Живая ель выглядит более естественно и красиво, чем искусственная;
- сложность установки. Живую ель сложнее установить, чем искусственную, особенно если она высокая;
- уход. Живая ель требует ухода, включая полив и подкормку. Если ёлка установлена в горшке, её нужно пересадить после праздников;
- ограниченный срок службы. Живая ель живёт всего несколько недель, после чего иголки начинают осыпаться.
Искусственная ёлка
Преимущества:
- удобство. Искусственную ёлку легко установить и разобрать, что делает её идеальным вариантом для тех, кто часто переезжает или не хочет тратить время на уход за живым деревом;
- долговечность. Искусственная ёлка может прослужить несколько лет, что позволяет сэкономить деньги в долгосрочной перспективе;
- неприхотливость. За искусственной ёлкой не нужно ухаживать, достаточно просто хранить её в упаковке до следующего праздника.
- отсутствие аромата. Искусственная ёлка не имеет хвойного аромата, что может быть недостатком для некоторых людей;
- возможный вред для окружающей среды. Некоторые искусственные ёлки могут содержать токсичные вещества, которые могут загрязнять окружающую среду при утилизации;
- неестественный вид. Искусственная ёлка может выглядеть неестественно и искусственно, что может испортить атмосферу праздника.
Где купить искусственную ёлку в Подмосковье
В Подмосковье есть несколько мест, где можно купить искусственные ёлки.
- ТЦ «Мега» (Химки, Белая дача, другие локации) — в крупных торговых центрах часто есть отделы с новогодними товарами, где можно найти широкий выбор искусственных ёлок;
- Леруа Мерлен — в этом гипермаркете строительных и хозяйственных товаров есть большой выбор искусственных ёлок разных размеров и расцветок;
- Ашан — в крупных гипермаркетах этой сети часто можно найти недорогие искусственные ёлки;
- Онлайн-магазины — различные маркетплейсы предлагают доставку ёлок по Подмосковью, и часто с хорошими скидками;
- Рынки и ярмарки — например, на рынке в Одинцово или в других крупных городах Подмосковья могут быть сезонные точки с продажей новогодних ёлок.
Как хранить искусственную елку
Для продления срока службы искусственной ёлки важно обеспечить ей правильное хранение. Вот несколько рекомендаций:
- перед тем как убрать ёлку на хранение, снимите с неё все украшения;
- протрите ёлку мягкой влажной тканью, чтобы удалить пыль;
- разберите ёлку на составные части и аккуратно сложите их в коробку;
- зафиксируйте пушистые ветки каждой части ёлки, обмотав их верёвкой;
- поместите ёлку в сухое, тёмное и прохладное место, например, в шкаф, кладовку или на балкон.
Фото: istockphoto / Ekaterina Chizhevskaya
Куда сдавать елку после Нового года
Сдать ёлку в специальный пункт приёма.В некоторых городах существуют пункты приёма ёлок, где их перерабатывают и используют для производства щепы. Щепа идёт на удобрение почвы, подсыпку в вольерах для животных и другие нужды.
Кроме того, можно отдать ёлку в зоопарк или приют для животных. Там её используют для создания укрытий, подстилок и тренажёров для животных.
Если у вас есть дачный участок или гараж, то вы можете самостоятельно нарезать ёлку на щепки и использовать их для создания компостной кучи или растопки печей и каминов.
Не забывайте, что перед утилизацией ёлки нужно снять с неё все игрушки, гирлянды и мишуру.
Но что делать с искусственной ёлкой? Вот несколько вариантов утилизации:
- Сдать в пункт приёма. В некоторых городах существуют специализированные пункты, где ёлки перерабатываются в вторсырьё;
- Переработать самостоятельно. Из веток можно сделать украшения для дома, а из ствола — подставки для цветов;
- Выбросить в мусор. В России пока нет системы переработки искусственных ёлок, поэтому их обычно выбрасывают с обычным мусором.
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