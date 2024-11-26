Стало известно, какие елки к Новому году наиболее популярны

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Более 80% россиян покупают натуральные елки к Новому году, тратя на них в среднем не больше 4 000 рублей. К соответствующим выводам пришли аналитики сети гипермаркетов «О’КЕЙ». Искусственному новогоднему дереву, как отмечается, отдали предпочтение лишь 15% респондентов.
«Среди причин, по которым россияне выбирают живые елки, на первом месте оказался их уникальный хвойный запах, который важен для 41% опрошенных и дарит ощущение праздника. 37% россиян объяснили свой выбор отсутствием места для хранения искусственной елки, а для 8% покупка живого дерева стала частью семейной традиции», — говорится в опросе, результаты которого есть в распоряжении RT.Тем временем астролог Жанна Асеева в беседе с «Москвой 24» рассказала, какой подарок на Новый год подойдет разным знакам Зодиака. По ее словам, Овнам подойдет спортивный абонемент или билет на спортивное мероприятие, Тельцам — мягкая игрушка или уютный плед, а Близнецам — обучающий курс или интересная книга.
Астролог отметила, что Раки будут рады подаркам для домашнего уюта — шкатулке или сундучку, Львам подойдет фотосессия или драгоценности, а Девам — полезная техника или набор для творчества.
«Весам лучше дарить подарок, который они смогут использовать со своим партнером. Например, парные билеты в театр или на выставку. Также можно присмотреть элегантные, статусные вещи, которые порадуют изысканный вкус представителя этого знака», — добавила Асеева.По мнению астролога, скорпионы оценят магический предмет и произведение искусства с глубоким смыслом, Стрельцы — конный тур или путешествие, Козероги — часы или что-то, связанное с коллекционированием, Водолеи — новую модель гаджета или полет на воздушном шаре, а Рыбы — эзотерический предмет или визит к экстрасенсу.
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