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«От официантки до опальной звезды»: успешная карьера Насти Ивлеевой закончилась скандалом и забвением, как сейчас живет блогер?

Настя Ивлеева (Фото: Instagram*@agentgirl)

Настя Ивлеева (Фото: Instagram*@agentgirl)

Одна из самых обсуждаемых блогеров в России Настя Ивлеева сегодня, 8 марта, отмечает свой день рождения, ей исполняется 34 года. После закрытого мероприятия в декабре 2023 года имидж Анастасии был серьёзно подорван, и она исчезла с экранов федеральных телеканалов.
Однако количество её подписчиков в социальных сетях не сократилось, и преданные фанаты с нетерпением ждут её возвращения. О жизни звезды интернета и ТВ читайте в материале «Радио 1».

Родом из села


Настя Ивлеева (Фото: Instagram*@agentgirl)

Настя Ивлеева появилась на свет 8 марта 1991 года. Блогер провела своё детство в деревне Разметелево, расположенной в 26 километрах от Санкт-Петербурга. Мама Насти работала дояркой и продавцом, чтобы поднять на ноги дочь и сына. Отец рано оставил семью, и Настя его не помнит. Мать вышла замуж второй раз и тоже неудачно, от этого брака в 2000 году появился брат телеведущей Анатолий.

Прежде чем создать успешный блог, девушка работала мастером маникюра в Колтушах. После окончания школы она поступила в петербургский Институт культуры на специальность «связи с общественностью». Однако уже через год она приняла решение оставить учёбу и начать работать. Сначала она стала официанткой, а затем хостес в одном из баров Санкт-Петербурга.

Одновременно с этим Настя начала вести блог в одной из самых популярных социальных сетей. Она, как и многие другие пользователи, делилась с подписчиками забавными видео и фотографиями, и ее творчество привлекало все больше людей на страницу.

В погоне за популярностью Анастасия отправилась в Москву, где поступила в Высшую школу телевидения «Останкино» и начала серьезно задумываться о карьере телеведущей.

Широкая популярность


Настя Ивлеева (Фото: Instagram*@agentgirl)

До ТВ Ивлеева была известна только своим подписчикам в соцсетях. В 2017 году Николай Картозия пригласил Анастасию в шоу «Орел и Решка». Настя Ивлеева завоевала любовь зрителей своим ярким и запоминающимся образом ведущей. Когда она решила покинуть шоу, поклонники были очень расстроены и просили её вернуться.

В конце концов, Настя вернулась на экраны в специальном сезоне вместе с Андреем Бедняковым, а затем продолжила свои путешествия. Телеканал «Пятница» поддержал её и предложил интересные проекты. Ивлеева снялась в сериале «Туристическая полиция», запустила собственное шоу AgentShow, а в 2022 году появился проект «Тревел-баттл», где она соревновалась с блогером Романом Каграмановым.

Настоящим хитом стал проект «Сердце Ивлеевой», который был похож на шоу «Холостяк». Рейтинги проекта были очень высокими, но победитель не получил желаемого результата — Настя не стала с ним встречаться.

В начале 2022 года на платформе «Кинопоиск» состоялась премьера сериала «Монастырь», который вызвал неоднозначную реакцию. В этом проекте Ивлеева исполнила одну из главных ролей, а её партнёром по съёмочной площадке стал Филипп Янковский. Все это время количество подписчиков в соцсетях Насти росло и к 2023 году составляло почти 18 миллионов человек. Она имела доход от рекламы в сети, съемок в шоу и кино.

В 2019 году она заняла четырнадцатое место в списке самых успешных российских знаменитостей по версии Forbes. Согласно оценке издания, её годовой доход составил 900 тысяч долларов. Анастасия Ивлеева — не только известная личность, но и успешный предприниматель. Она владеет 45% акций компании «Коленки пчелы», которая производит снеки «Изи пизи» и газированные напитки с изображением Анастасии на упаковке. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году компания отчиталась о выручке в размере 445 миллионов рублей и чистой прибыли в размере 36,5 миллионов рублей.

«Готова быть с кем-либо, лишь бы не одной»: проблемные мужчины Ксении Бородиной и ее несложившиеся браки
«Готова быть с кем-либо, лишь бы не одной»: проблемные мужчины Ксении Бородиной и ее несложившиеся браки

Последствия голой вечеринки


«Голая вечеринка» произвела эффект разорвавшейся бомбы, информация об этом дошла до самого главы государства, и все участники были тщательно проверены по всем аспектам. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что 26 декабря 2023 года ФНС начала выездную проверку Ивлеевой. 22 февраля 2025 года стало известно, что Настя выплатила ФНС задолженность в размере 30 млн рублей. Для погашения этого долга ей пришлось продать особняк в подмосковной Истре.

Тогда же, в декабре, имя Ивлеевой было вычеркнуто из списков амбассадоров Тинькофф Банка и МТС, а лицо блогера пропало с рекламных щитов и экранов ТВ.

Как сейчас живет Ивлеева


Настя Ивлеева и Филипп Бегак (Фото: Instagram*@agentgirl)

После вечеринки Анастасия Ивлеева начала сотрудничать с несколькими организациями, которые занимаются помощью детям с тяжёлыми заболеваниями. Кроме того, 23 октября 2024 года Ивлеева подала заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент. Предполагается, что под своим брендом она сможет организовывать туристические поездки и производить алкогольные напитки.

По информации на январь 2025 года, Анастасия Ивлеева планирует вернуться на экраны. Её команда активно работает над этим, и, по слухам, в 2025 году Ивлеева появится в эфире одного из федеральных каналов с новым авторским шоу.

Кроме всего, 10 декабря 2024 года Настя Ивлеева сообщила, что вышла замуж. Избранником Анастасии стал 32-летний ведущий Филипп Бегак.


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«Я пыталась»: Алсу считает глупостью быть покорной женой
Алсу назвала глупостью попытки быть покорной женой
08 марта 2025, 17:05

Алсу Абрамова (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Певица Алсу не снимает с себя частичную ответственность за распавшийся брак с бизнесменом Яном Абрамовым, однако считает, что быть покорной женой — глупо. Своим мнением она поделилась на «Шоу Воли» на ТНТ.
«Во-первых, я не снимаю с себя какую-то часть ответственности за произошедшее. Я всегда пыталась быть мудрой в моем понимании, в общем понимании этого слова. Но эта мудрость оказалась полной глупостью. Я имею ввиду — закрывать глаза на какие-то вещи, острые углы обходить, молчать, лишний раз не спорить, быть покорной хорошей женой, которая всегда довольна… Все понятно. Но, конечно же, нужно говорить о том, что не устраивает, что не так. Вообще диалог — залог крепкого брака», — сказала исполнительница.
Помимо этого, артистка отмечала в личном блоге, что по отношению к ней поступали несправедливо, в то время как она старалась «не предавать и не обманывать».

Знаменитость также делилась тем, что прорабатывала с психологом такой аспект, как любовь к себе.

Ранее сообщалось о проблемных мужчинах Ксении Бородиной.

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«Готова быть с кем-либо, лишь бы не одной»: проблемные мужчины Ксении Бородиной и ее несложившиеся браки
08 марта 2025, 15:11

Ксения Бородина (Фото: Instagram*@borodylia)

Сегодня, 8 марта, российской телеведущей и актрисе Ксении Бородиной исполняется 42 года. Всеми узнаваемая светская львица стала известна благодаря проекту «Дом-2», который ведёт уже почти два десятилетия. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».


Детство


Ксения Бородина c мамой (Фото: Instagram*@borodylia)

Ксения Бородина родилась 8 марта 1982 года в Москве. Ее родители развелись, когда ей был всего год. Отец также не принимал активного участия в её жизни, а вскоре и мама уехала в Италию к новому возлюбленному, оставив Ксению на воспитание бабушке и дедушке.

Спустя много лет, когда Ксении исполнилось 10, отец подписал документы, позволяющие юной Ксении выезжать за пределы страны. Только после этого дочка наконец-то смогла поехать к маме в Италию. Однако учиться в европейской школе Ксения отказалась и решила вернуться в Россию. В связи с напряжёнными отношениями с отцом, будущая знаменитость решила отказаться от его фамилии Амоева и взяла фамилию матери — Бородина.

На пути к популярности


Ксения Бородина (Фото: Instagram*@borodylia)

После школы Ксения Бородина окончила Институт гостиничного менеджмента и туризма по специальности «менеджер по туризму». Еще будучи студенткой, девушка начала активно пробиваться на ТВ. Практически каждый день после занятий Ксюша отправлялась на прослушивания, отправляла фотографии в проекты и ждала, что ей позвонят и сделают конкретное предложение.

Первые шаги в шоу-бизнесе были в программе «Окна». Ксения Бородина пришла на съёмочную площадку как зритель, позже редактор предложил ей написать сценарий для одного из выпусков. Результат получился интересным, и её приняли на работу. Иногда закадровый работник Бородина появлялась в эфире в роли участницы.

Валерий Комиссаров, продюсер, был удовлетворён совместной работой с Ксенией Бородиной и предложил ей принять участие в проекте «Дом». В рамках проекта она также занималась написанием сценариев для шоу. Однако после запуска «Дома-2» ей поступило предложение стать ведущей, и Ксения согласилась.

Личная жизнь


Ксении долгое время не везло с мужчинами. Как она позже скажет, проблемой всему является отсутствие отца в ее детстве.

«Начиная с юного возраста (17-18 лет) я пыталась компенсировать эту любовь... Психологическая травма, нанесенная поведением папы, заставит девушку бояться одиночества, и она будет готова быть с кем-либо, лишь бы не одной», — писала в своем блоге телеведущая.

В 2004 году телеведущая начала отношения с Оскаром Каримовым, участником «Дом-2». Затем она встречалась с Никитой Исаевым, владельцем страховой компании. Позже стало известно о её романе с Антоном, диджеем из московского клуба. Во всех этих отношениях отсутствовало должное уважение к девушке.

В своё время Бородина также была влюблена в солиста группы «Динамит» Леонида Нерушенко. В этих отношениях мужчина вообще говорил открыто, что Ксения никогда не будет его единственной женщиной и он всегда будет ей изменять. Отношения были очень накалёнными, возлюбленные ругались и снова сходились. Сложный роман закончился смертью солиста. 3 сентября 2005 года Леонид Нерушенко разбился на мотоцикле.

Ксения Бородина с дочерьми (Фото: Instagram*@borodylia)

С 2008 по 2011 год Ксения Бородина была замужем за бизнесменом Юрием Будаговым. В этом браке у них родилась дочь Мария, появившаяся на свет в июне 2009 года. Брак распался из-за ревности супруга, который буквально подозревал романы со всеми, с кем общалась телеведущая.

После развода Ксения встречалась с Михаилом Терёхиным, экс-участником «Дома-2», с которым они даже были помолвлены, но их отношения закончились в августе 2012 года.

В 2015 году Ксения связала себя узами брака с Курбаном Омаровым, успешным предпринимателем. В том же году, в декабре, у них родилась дочь Теона. Но в июне 2021 года стало известно, что Ксения и Курбан больше не вместе. Этот брак Бородиной был наполнен изменами супруга. Чтобы оправиться от тяжёлого расставания с отцом своей младшей дочери, знаменитость обратилась за помощью к психотерапевту.

«Когда я пошла в терапию, то начала знакомиться с собой. Мне всегда казалось, что я очень классная, веселая. Но я бежала от себя самой и прекрасно это понимала. Терапия привела меня к тому, что я стала обращать на себя внимание, разговаривать с собой, осознала, что у меня на самом деле огромное количество защиты. Я начала себя познавать», — отметила Ксения на личном YouTube-канале.

Ксения Бородина и Николай Сердюков(Фото: Instagram*@borodylia)

В декабре 2024 года Ксения объявила о своей помолвке с блогером Николаем Сердюковым, с которым познакомилась на съёмках телешоу «Последний герой».

Успешная бизнесвумен


Ксения Бородина зарабатывает значительную часть своих средств благодаря рекламе в социальной сети Instagram. В 2021 году стоимость одного рекламного поста на её странице составляла 400 000 рублей. Согласно информации из журнала Forbes, телеведущая получает более 770 000 долларов в год только за рекламу в Instagram.

Ксения — энергичная и талантливая личность. Она не только организует корпоративные мероприятия, но и снимается в рекламных роликах на телевидении. Кроме того, Ксения является владелицей сети салонов красоты, детского игрового клуба и бренда женской одежды, названного в её честь. Стоимость услуг в её заведениях довольно высокая. В среднем годовой доход от бизнеса Ксении составляет несколько миллионов рублей.


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«Поймали счастье за хвост»: Александрова показала подросших детей
Марина Александрова показала подросших детей
08 марта 2025, 14:20

Марина Александрова (Фото: Instagram*/mar_alexandrova)

Актриса Марина Александрова показала фотографию своих подросших детей в социальных сетях.
«Ветер в волосах, в воздухе уже чувствуется весна, обрывки фраз и заливистый детский смех и так солнечно внутри... В нашей семье в такие моменты мы шутим, что «поймали счастье за хвост», — подписала она кадр.
Женщина встретила весну с детьми в Великобритании, дурачась, обнимаясь и бегая по улицам.

Фото: Instagram*/mar_alexandrova

Александрова отметила, что ребята даже не заметили проводимой фотосессии.

«Она (фотограф) успела поймать счастье в кадре, очень ненавязчиво и деликатно, дети даже не заметили, что мама провела фотосессию», — добавила звезда фильма «Стритрейсеры».
Артистка встречалась с коллегой по цеху Александром Домогаровым, пара рассталась в 2007, затем была замужем за Иваном Стебуновым, но развелась в 2010.

Позже она стала женой режиссера Андрея Болтенко. Пара воспитывает сына Андрея и дочь Екатерину.

Ранее сообщалось, как отреагировала на вопрос о госпитализации Евгения Петросяна его жена Татьяна Брухунова.

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Татьяна Брухунова поздравила женщин с 8 Марта
08 марта 2025, 14:19

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, в своем блоге поздравила женщин с 8 марта.
«С праздником нас, звездочки!» — подписала снимок Татьяна.

Татьяна Брухунова (фото: Инстаграм* @bruhunova)

Примечательно, что на фотографии Брухунова запечатлена в пиджаке, который открывает декольте, шляпе и белом шарфе.

Ранее Брухунова бросила трубку в ответ на вопрос о госпитализации своего супруга Евгения Петросяна. В субботу, 8 марта, стало известно, что у юмориста внезапно открылось желудочно-кишечное кровотечение. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Жена Петросяна резко отреагировала на вопрос о его госпитализации
Жена Петросяна Брухунова бросила трубку в ответ на вопрос о его госпитализации
08 марта 2025, 13:53

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян (Фото: Instagram*/bruhunova)

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова бросила трубку в ответ на вопрос о его госпитализации. Об этом пишет NEWS.ru.
Перед этим Telegram-канал 112 проинформировал, что Петросян попал в реанимацию с желудочно-кишечным кровотечением. Уточнялось, что звезда сцены сейчас находится в Боткинской больнице, а врачи готовят его к операции.

Представители Петросяна пока никак не прокомментировали ситуацию.

Накануне сообщалось, что певец Александр Буйнов не пришел на запись ток-шоу о произошедшем в Подмосковье ДТП 26 февраля. Исполнитель сбил пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе. Теперь ему может грозить штраф или же лишение прав на управление транспортным средством.

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#звёзды
#новости
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