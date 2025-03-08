«От официантки до опальной звезды»: успешная карьера Насти Ивлеевой закончилась скандалом и забвением, как сейчас живет блогер?

Настя Ивлеева (Фото: Instagram*@agentgirl)
Одна из самых обсуждаемых блогеров в России Настя Ивлеева сегодня, 8 марта, отмечает свой день рождения, ей исполняется 34 года. После закрытого мероприятия в декабре 2023 года имидж Анастасии был серьёзно подорван, и она исчезла с экранов федеральных телеканалов.
Однако количество её подписчиков в социальных сетях не сократилось, и преданные фанаты с нетерпением ждут её возвращения. О жизни звезды интернета и ТВ читайте в материале «Радио 1».
Настя Ивлеева (Фото: Instagram*@agentgirl)
Настя Ивлеева появилась на свет 8 марта 1991 года. Блогер провела своё детство в деревне Разметелево, расположенной в 26 километрах от Санкт-Петербурга. Мама Насти работала дояркой и продавцом, чтобы поднять на ноги дочь и сына. Отец рано оставил семью, и Настя его не помнит. Мать вышла замуж второй раз и тоже неудачно, от этого брака в 2000 году появился брат телеведущей Анатолий.
Прежде чем создать успешный блог, девушка работала мастером маникюра в Колтушах. После окончания школы она поступила в петербургский Институт культуры на специальность «связи с общественностью». Однако уже через год она приняла решение оставить учёбу и начать работать. Сначала она стала официанткой, а затем хостес в одном из баров Санкт-Петербурга.
Одновременно с этим Настя начала вести блог в одной из самых популярных социальных сетей. Она, как и многие другие пользователи, делилась с подписчиками забавными видео и фотографиями, и ее творчество привлекало все больше людей на страницу.
В погоне за популярностью Анастасия отправилась в Москву, где поступила в Высшую школу телевидения «Останкино» и начала серьезно задумываться о карьере телеведущей.
Настя Ивлеева (Фото: Instagram*@agentgirl)
До ТВ Ивлеева была известна только своим подписчикам в соцсетях. В 2017 году Николай Картозия пригласил Анастасию в шоу «Орел и Решка». Настя Ивлеева завоевала любовь зрителей своим ярким и запоминающимся образом ведущей. Когда она решила покинуть шоу, поклонники были очень расстроены и просили её вернуться.
В конце концов, Настя вернулась на экраны в специальном сезоне вместе с Андреем Бедняковым, а затем продолжила свои путешествия. Телеканал «Пятница» поддержал её и предложил интересные проекты. Ивлеева снялась в сериале «Туристическая полиция», запустила собственное шоу AgentShow, а в 2022 году появился проект «Тревел-баттл», где она соревновалась с блогером Романом Каграмановым.
Настоящим хитом стал проект «Сердце Ивлеевой», который был похож на шоу «Холостяк». Рейтинги проекта были очень высокими, но победитель не получил желаемого результата — Настя не стала с ним встречаться.
В начале 2022 года на платформе «Кинопоиск» состоялась премьера сериала «Монастырь», который вызвал неоднозначную реакцию. В этом проекте Ивлеева исполнила одну из главных ролей, а её партнёром по съёмочной площадке стал Филипп Янковский. Все это время количество подписчиков в соцсетях Насти росло и к 2023 году составляло почти 18 миллионов человек. Она имела доход от рекламы в сети, съемок в шоу и кино.
В 2019 году она заняла четырнадцатое место в списке самых успешных российских знаменитостей по версии Forbes. Согласно оценке издания, её годовой доход составил 900 тысяч долларов. Анастасия Ивлеева — не только известная личность, но и успешный предприниматель. Она владеет 45% акций компании «Коленки пчелы», которая производит снеки «Изи пизи» и газированные напитки с изображением Анастасии на упаковке. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году компания отчиталась о выручке в размере 445 миллионов рублей и чистой прибыли в размере 36,5 миллионов рублей.
«Голая вечеринка» произвела эффект разорвавшейся бомбы, информация об этом дошла до самого главы государства, и все участники были тщательно проверены по всем аспектам. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что 26 декабря 2023 года ФНС начала выездную проверку Ивлеевой. 22 февраля 2025 года стало известно, что Настя выплатила ФНС задолженность в размере 30 млн рублей. Для погашения этого долга ей пришлось продать особняк в подмосковной Истре.
Тогда же, в декабре, имя Ивлеевой было вычеркнуто из списков амбассадоров Тинькофф Банка и МТС, а лицо блогера пропало с рекламных щитов и экранов ТВ.
Настя Ивлеева и Филипп Бегак (Фото: Instagram*@agentgirl)
После вечеринки Анастасия Ивлеева начала сотрудничать с несколькими организациями, которые занимаются помощью детям с тяжёлыми заболеваниями. Кроме того, 23 октября 2024 года Ивлеева подала заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент. Предполагается, что под своим брендом она сможет организовывать туристические поездки и производить алкогольные напитки.
По информации на январь 2025 года, Анастасия Ивлеева планирует вернуться на экраны. Её команда активно работает над этим, и, по слухам, в 2025 году Ивлеева появится в эфире одного из федеральных каналов с новым авторским шоу.
Кроме всего, 10 декабря 2024 года Настя Ивлеева сообщила, что вышла замуж. Избранником Анастасии стал 32-летний ведущий Филипп Бегак.
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Родом из села
Настя Ивлеева (Фото: Instagram*@agentgirl)
Настя Ивлеева появилась на свет 8 марта 1991 года. Блогер провела своё детство в деревне Разметелево, расположенной в 26 километрах от Санкт-Петербурга. Мама Насти работала дояркой и продавцом, чтобы поднять на ноги дочь и сына. Отец рано оставил семью, и Настя его не помнит. Мать вышла замуж второй раз и тоже неудачно, от этого брака в 2000 году появился брат телеведущей Анатолий.
Прежде чем создать успешный блог, девушка работала мастером маникюра в Колтушах. После окончания школы она поступила в петербургский Институт культуры на специальность «связи с общественностью». Однако уже через год она приняла решение оставить учёбу и начать работать. Сначала она стала официанткой, а затем хостес в одном из баров Санкт-Петербурга.
Одновременно с этим Настя начала вести блог в одной из самых популярных социальных сетей. Она, как и многие другие пользователи, делилась с подписчиками забавными видео и фотографиями, и ее творчество привлекало все больше людей на страницу.
В погоне за популярностью Анастасия отправилась в Москву, где поступила в Высшую школу телевидения «Останкино» и начала серьезно задумываться о карьере телеведущей.
Широкая популярность
Настя Ивлеева (Фото: Instagram*@agentgirl)
До ТВ Ивлеева была известна только своим подписчикам в соцсетях. В 2017 году Николай Картозия пригласил Анастасию в шоу «Орел и Решка». Настя Ивлеева завоевала любовь зрителей своим ярким и запоминающимся образом ведущей. Когда она решила покинуть шоу, поклонники были очень расстроены и просили её вернуться.
В конце концов, Настя вернулась на экраны в специальном сезоне вместе с Андреем Бедняковым, а затем продолжила свои путешествия. Телеканал «Пятница» поддержал её и предложил интересные проекты. Ивлеева снялась в сериале «Туристическая полиция», запустила собственное шоу AgentShow, а в 2022 году появился проект «Тревел-баттл», где она соревновалась с блогером Романом Каграмановым.
Настоящим хитом стал проект «Сердце Ивлеевой», который был похож на шоу «Холостяк». Рейтинги проекта были очень высокими, но победитель не получил желаемого результата — Настя не стала с ним встречаться.
В начале 2022 года на платформе «Кинопоиск» состоялась премьера сериала «Монастырь», который вызвал неоднозначную реакцию. В этом проекте Ивлеева исполнила одну из главных ролей, а её партнёром по съёмочной площадке стал Филипп Янковский. Все это время количество подписчиков в соцсетях Насти росло и к 2023 году составляло почти 18 миллионов человек. Она имела доход от рекламы в сети, съемок в шоу и кино.
В 2019 году она заняла четырнадцатое место в списке самых успешных российских знаменитостей по версии Forbes. Согласно оценке издания, её годовой доход составил 900 тысяч долларов. Анастасия Ивлеева — не только известная личность, но и успешный предприниматель. Она владеет 45% акций компании «Коленки пчелы», которая производит снеки «Изи пизи» и газированные напитки с изображением Анастасии на упаковке. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году компания отчиталась о выручке в размере 445 миллионов рублей и чистой прибыли в размере 36,5 миллионов рублей.
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Последствия голой вечеринки
«Голая вечеринка» произвела эффект разорвавшейся бомбы, информация об этом дошла до самого главы государства, и все участники были тщательно проверены по всем аспектам. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что 26 декабря 2023 года ФНС начала выездную проверку Ивлеевой. 22 февраля 2025 года стало известно, что Настя выплатила ФНС задолженность в размере 30 млн рублей. Для погашения этого долга ей пришлось продать особняк в подмосковной Истре.
Тогда же, в декабре, имя Ивлеевой было вычеркнуто из списков амбассадоров Тинькофф Банка и МТС, а лицо блогера пропало с рекламных щитов и экранов ТВ.
Как сейчас живет Ивлеева
Настя Ивлеева и Филипп Бегак (Фото: Instagram*@agentgirl)
После вечеринки Анастасия Ивлеева начала сотрудничать с несколькими организациями, которые занимаются помощью детям с тяжёлыми заболеваниями. Кроме того, 23 октября 2024 года Ивлеева подала заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент. Предполагается, что под своим брендом она сможет организовывать туристические поездки и производить алкогольные напитки.
По информации на январь 2025 года, Анастасия Ивлеева планирует вернуться на экраны. Её команда активно работает над этим, и, по слухам, в 2025 году Ивлеева появится в эфире одного из федеральных каналов с новым авторским шоу.
Кроме всего, 10 декабря 2024 года Настя Ивлеева сообщила, что вышла замуж. Избранником Анастасии стал 32-летний ведущий Филипп Бегак.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Елена Генералова