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Стало известно, какие данные Telegram сможет передавать властям

Специалист Хаминский: Telegram может передавать ограниченные данные
24 сентября 2024, 01:40
Фото: istock/nathaphat

Фото: istock/nathaphat

Специалист по информационной безопасности Александр Хаминский заявил, что мессенджер Telegram собирает и может передавать лишь ограниченные данные о своих пользователях.
По его словам, это информация о номере телефона и примерном месторасположении абонента.

«Telegram может собирать и передавать только сведения о телефонном номере, а также, возможно, о местонахождении абонента», — отметил Хаминский в интервью РИА Новости.


Он добавил, что такие данные недостаточны для выполнения запросов компетентных органов. Однако эксперт также предупредил, что при следующих обновлениях приложения могут появиться новые файлы, собирающие более обширную информацию о пользователях.

При этом Хаминский указал, что в различных странах действуют свои законы, которые регулируют передачу персональных данных, разрешая или запрещая их обработку.

Напомним, готовность основателя Telegram Павла Дурова сотрудничать со следствием в Париже привело французские власти к запросам данных в другие страны. Об этом сообщила парижская газета Le Figaro.

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#данные
#telegram
#павел дуров
Бастрыкин требует возбудить уголовное дело из-за избиения детей в Талице
24 сентября 2024, 00:58

Фото: istock/Михаил Руденко

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения детей в реабилитационном центре в поселке Пионерский под Талицей.
В официальном заявлении указано, что Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК по Свердловской области Константину Мирошниченко немедленно начать уголовное расследование. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Инцидент стал известен после того, как в социальных сетях 22 сентября была опубликована видеозапись, на которой двое подростков жестоко избивают детей. По предварительным данным, насилие могло быть связано с пропуском занятий, и произошедшее якобы было организовано по указанию педагога.

Следователи уже начали проверку по факту возможного преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность). Бастрыкин также потребовал доклад о ходе расследования.

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#бастрыкин
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Преподобный Силуан Афонский 24 сентября: житие, иконы, день памяти
24 сентября 2024, 00:00

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

24 сентября отмечается день памяти выдающегося святого и преподобного Силуана Афонского. Этот день является важным событием для всех верующих, которые почитают его как образец духовной жизни и источник вдохновения. Подробнее о православном торжестве расскажет редакция «Радио 1».

Житие Силуана Афонского


Силуан Афонский провёл большую часть своей жизни на Святой Горе Афон, где он посвятил себя молитве, труду и духовному совершенствованию. Он был известен своим строгим образом жизни, который включал в себя долгие часы молитвы, физический труд и аскезу. Преподобный Силуан Афонский пережил множество испытаний и трудностей, но всегда оставался верен своему пути.

Жизнь Силуана Афонского была наполнена различными событиями, которые оставили глубокий след в его душе. Он пережил потерю близких, болезни и другие трудности, но каждый раз находил в себе силы продолжать свой путь. Его жизнь была примером того, как можно сохранять веру и надежду даже в самых сложных ситуациях.

Преподобный Силуан Афонский оставил после себя множество поучений, которые стали источником вдохновения для многих людей. Одно из его самых известных высказываний: «Гордый не может любить Бога». Это утверждение напоминает нам о том, что смирение и любовь к Богу являются ключом к духовному росту.

Икона Силуана Афонского: где находится и в чём помогает


Икона Силуана Афонского является объектом почитания для многих верующих. Она помогает людям обрести духовную поддержку и утешение. История создания иконы связана с жизнью самого преподобного Силуана. Она была написана после его смерти и стала символом его духовного наследия.

Икона находится в различных храмах и монастырях, где верующие могут прийти и помолиться перед ней. Считается, что икона помогает в различных жизненных ситуациях, таких как болезни, трудности и испытания. Она также помогает обрести душевный покой и гармонию.


Фото: iStock/worldwidephotoweb

Архимандрит Софроний Сахаров о Силуане Афонском


Архимандрит Софроний Сахаров был учеником Силуана Афонского и написал воспоминания о своём учителе. В них он описывает его жизнь, духовные подвиги и поучения. Воспоминания архимандрита Софрония помогают нам лучше понять личность преподобного Силуана и его вклад в духовное наследие.

Одно из его самых известных поучений: «Смирение — это начало пути к Богу». Это утверждение напоминает нам о том, что смирение является ключом к духовному росту и спасению.

В своих поучениях Силуан Афонский также говорил о важности молитвы и покаяния. Он утверждал, что молитва является ключом к общению с Богом и что покаяние является необходимым условием для духовного роста. Он также говорил о важности любви к ближнему и о том, что любовь является основой христианской жизни.

Поучения Силуана Афонского были записаны его учениками и изданы в виде книг. Они стали источником вдохновения для многих людей, которые ищут путь к духовной жизни. Его поучения напоминают нам о важности духовной жизни и о том, что она может быть источником радости и утешения.

Таким образом, день памяти Силуана Афонского является важным событием для всех, кто ищет путь к духовной жизни. Его жизнь и поучения напоминают нам о важности смирения, любви к Богу и духовного роста.

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#традиции
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Артамон Змеевик 25 сентября: чего нельзя делать, чтобы не привлечь финансовые проблемы и долги
Церковь 25 сентября чтит память священномученика Автонома: что запрещено делать
24 сентября 2024, 00:00

Фото: istock /Vagengeym_Elena

25 сентября православные христиане почитают память священномученика Автонома, который жил в IV веке. В народном календаре славян эта дата получила название «Артамонов день» или «Змеевик». Считается, что в этот период змеи уползают в норы и прячутся до весны.
В материале «Радио 1» расскажем о традициях и приметах этого дня, что можно и нельзя делать 25 сентября.

Артамон Змеевик — история

Согласно преданию, Автоном был епископом в Италии. Он проповедовал христианство и обращал язычников в свою веру. За это его подвергли пыткам и казнили. Православная церковь причислила Автонома к лику святых.

На Руси этот день связывали с мифическим змеем Василиском, который, по поверьям, мог убивать взглядом или дыханием.

Считалось, что 25 сентября все змеи собираются в большие клубки, чтобы устроить поединок с этим чудовищем. Проигрывал тот, кто первым увидит солнечный свет. Люди верили, что если в этот момент оказаться рядом со змеями, то можно заболеть, а то и вовсе умереть.

Артамон Змеевик — традиции

На Руси в этот день было принято ходить в лес за грибами. Люди верили, что если набрать полную корзину боровиков, то зимой семья будет жить в достатке.
Фото: istock / bernardbodo

Также 25 сентября собирали рябину и калину, которые считались символом счастья и благополучия. Из ягод готовили компоты, варенье и настойки.

Кроме того, в этот день проводили обряды для защиты дома от нечистой силы. Для этого нужно было привязать к веткам рябины красные ленты и оставить их висеть до первых морозов.

Также существовала традиция устраивать гуляния, на которых парни и девушки присматривались друг к другу. Считалось, что брак, заключённый в этот день, будет долгим и счастливым.

Что можно делать 25 сентября

Этот день подходит для спокойных прогулок и созерцания осенней природы.
Фото: istock / bernardbodo

25 сентября можно заняться благотворительностью или волонтёрской деятельностью, помогая тем, кто в этом нуждается.

Можно собирать грибы и ягоды, после чего готовить блюда из них.

Что нельзя делать 25 сентября

Не стоит выносить мусор и выбрасывать вещи из дома. Считается, что это может привести к финансовым потерям и убыткам.

Нельзя одалживать деньги и давать взаймы. Народ верил, что это может привлечь финансовые проблемы и долги.

Не рекомендуется начинать новые дела и проекты. Считается, что они могут быть неудачными и не принести ожидаемых результатов.

Отложите ремонт и строительные работы, иначе они могут затянуться и не завершиться успешно.

Нельзя ссориться и конфликтовать. Считается, что это может привести к длительным разногласиям и негативным последствиям.

Запрещено отправляться в дальние поездки и путешествия. Считается, что они могут быть опасными и непредсказуемыми.

Не устраивайте шумные вечеринки и мероприятия в Артамонов день. На Руси верили, что это может привлечь негативную энергию и нарушить гармонию в доме.

Федорины вечерки 24 сентября: как защитить дом от бед и почему нельзя ярко красить губы
Федорины вечерки 24 сентября: как защитить дом от бед и почему нельзя ярко красить губы

Приметы на 25 сентября

  • Направление ветра в этот день предсказывает погоду на ближайшие месяцы. Ветер с юга сулит теплую зиму, с севера — холодную.
  • Если в этот день идёт дождь, то зима будет ранней и холодной.
  • Если змеи уходят в тёплые края, то зима будет мягкой.
  • если птицы начинают собираться в стаи и готовиться к отлету, это указывает на приближение холодов.
  • Если урожай хорошо собран и сохранён, то следующий год будет удачным.
  • Сны, увиденные в ночь на 25 сентября, считаются вещими и могут содержать важные послания или предупреждения.

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В Кемерове с большим размахом отметили День варенья
23 сентября 2024, 23:42

Фото: iStock/margouillatphotos

В Кемерове 22 сентября отметили праздник «День варенья», посвященный 33-летию музея-заповедника «Красная Горка».
По данным «Сiбдепо», билетом на праздник стали банка варенья или овощ огромных размеров. Гости смогли попробовать различное варенье, побывать на выставке овощей и увидели огромные тыквы и кабачки. Также для участников мероприятия организовали выставку старинных предметов.

«Новинка праздника — конкурс рисунков на стене «Накрой полянку», каждый сможет показать свое мастерство — изобразить осенние натюрморты», — сообщили в администрации города.

Ранее диетолог Людмила Микитюк заявила, что для снятия симптомов гриппа отлично подойдёт малиновое варенье. По ее словам, в малиновом варенье много витамина A, никотиновая кислота или витамин PP — для дыхания и клеточного обмена.

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#мероприятия
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Закон о запрете чйлдфри в России внесут в Госдуму во вторник
Хамзаев: законопроект о запрете движения чайлдфри в РФ внесут в ГД во вторник
23 сентября 2024, 21:12

Фото: istockphoto/Liia Galimzianova

Законопроект о запрете в России движения чайлдфри внесут в Госдуму во вторник, 24 сентября. Об этом сообщил депутат ГД Султан Хамзаев
«Конкретнее: об отказе от деторождения. Сегодня законопроект концептуально поддержан правительством», — цитирует депутата РИА Новости.

Ранее сообщалось, что правительство России поддержало проект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. При этом другой депутат ГД, Ксения Горячева, выразила опасения, что законопроект приведет к еще большим проблемам, если его критерии будут размыты.

Общественная палата РФ требует прировнять отказ от рождения детей к пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. По словам одного из соавторов законопроекта, Павла Пожигайло, подобная идеология — продукт социальной инженерии США для сокращения численности российского населения.

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Интим на видео: как живет участница шоу «Беременна в 16» из Уфы и на что растит сына
23 сентября 2024, 20:51

Фото: страница Любы в соцсети

Молодая мама и участница реалити-шоу «Беременна в 16» Люба из Уфы зарабатывает тем, что записывает порноролики. Как сложилась судьба девушки, которая родила ребенка в 17 лет, читайте в материале «Радио 1».
Люба стала звездой молодежного телеканала Ю, когда забеременела от 15-летнего парня по имени Артур. Зрители следили за мексиканскими страстями пары, где беременная девушка пыталась вернуть любовь своего избранника, а тот оказался не готов к ответственности и истерикам подруги под влиянием гормонов.

Позже Люба познакомилась в соцсети со взрослым мужчиной, который был готов к серьезным отношениям и согласился воспитывать чужого ребенка после родов. Беременная Люба уже готовилась к свадьбе. Однако 22-летний косметолог Евгений тоже не выдержал ругани с возлюбленной. Девушка снова попыталась вернуться к отцу ребенка, но безуспешно. Приключения на экране прошли и беременность тоже. В итоге 17-летняя Люба оказалась с малышом на руках.

От звезды шоу до приватных чатов с порнографией

Оставив позади опыт с телезрителями, Люба нашла новую аудиторию в другом месте. Теперь уже совершеннолетняя молодая мама ведет приватный канал в мессенджере Telegram. Благодаря подписчикам, восходящая блогерша содержит себя и ребенка. Но есть нюанс — молодая мать выкладывает в привате пикантные ролики за «донаты». По сути, Люба устроила аналог популярного сайта для вебкам-моделей, только в Telegram.

Фото: istockphoto/ M-Production

За счет доходов с контента 18 Люба прикупила две квартиры и машину за 13 миллионов рублей. «Заработанное» добро барышня с гордостью демонстрирует в соцсетях.
«Я мать, и я снимаю интимные видео на протяжении двух с половиной лет», – пишет в соцсетях Люба.


Предложила жениху участвовать в приватных чатах

Девушка открыто заявляет, что купила 4-летнему сыну квартиру на деньги от приватных видео. Благодаря им же ребенок путешествует по «морям и странам». Также порнозвезда намекает, что в России ее ребенок учиться не будет.
«За все это время я столкнулась с таким количеством хейта, осуждений, высказываний по типу: «Блин, как жалко ее ребенка, что же с ним будет в школе?!» <…> кто вообще сказал, что он будет учиться в России?», — заявляет вебкамщица.

Супруги зарабатывают вместе на роликах 18

Личную жизнь Люба тоже решила связать с так называемой «работой». Девушка попыталась втянуть в индустрию 26-летнего любовника. Иван согласился участвовать в совместных съемках порно видео и какое-то время пара активно наполняла приватный канал взрослыми роликами. Но Ваня не захотел жениться и в 2023 году пара рассталась.

Фото: istockphoto/ Ivan Katsarov

Спустя год, в августе 2024 года, Иван осознал ошибку, и вернулся Любе. Пара официально зарегистрировала отношения 14 сентября. Сейчас счастливые новобрачные вместе ведут приватные порноканалы в Telegram.

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Конституционный суд: Дополнительная работа учителей оплачивается отдельно
КС запретил включать надбавки за переработки в зарплаты учителей для МРОТ
23 сентября 2024, 20:46

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

Конституционный суд России запретил включать надбавки учителям за дополнительную работу в общую зарплату, не превышающую МРОТ. Решение опубликовали на сайте суда 23 сентября.
Поводом стала жалоба учительницы начальных классов в Архангельской области. Педагог сообщила, что в 2021 году ее общую зарплату дополнили до МРОТ за счет дополнительной учебной нагрузки, которая не входила в основную работу.
«Выплаты явились доплатой до минимального размера оплаты труда и не компенсировали педагогу затраты за выполнение работы, не входящей непосредственно в ее должностные обязанности», — пояснил высший судебный орган РФ

В пояснении суда указано, что классное руководство, проверка письменных работ и другая учебная работа сверх нормы, является дополнительной работой.
«Такая работа оплачивается отдельно: за ее выполнение предусмотрена доплата, размер которой устанавливается по соглашению сторон трудового договора», — постановил Конституционный суд.

Дело учительницы отправили на пересмотр.

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Синоптик Ильин назвал самый теплый день в Москве на текущей неделе
23 сентября 2024, 19:23

Фото: iStock/DOF

На предстоящей неделе самыми теплыми днями в столичном регионе станут среда и четверг, 25–26 сентября. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«В ближайшие дни и практически до середины недели обойдется без осадков, потому что антициклон продолжит играть решающую роль в погоде над Московской областью. Но постепенно к середине недели воздух в столичном регионе начнет прогреваться, отметил специалист. Уже в среду ожидается плюс 19–24 градуса», — рассказал Ильин в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, среда или четверг могут стать самыми теплыми днями на этой неделе. Однако ближе к выходным будет становиться больше облаков, но до пятницы осадков не ожидается. При этом на выходных температура воздуха не превысит 10–15 градусов тепла, при этом могут пойти дожди.

Тем временем, в минувшее воскресенье жители Кузбасса смогли наблюдать настоящим чудом. Как передаёт «Сiбдепо», небо окрасилось в огненно-рыжий цвет. Кузбассовцы активно поделились кадрами в социальных сетях. Так, красивый закат сняли в Новокузнецке. Небо будто в огне, отметили пользователи соцсетей.

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Конкурс «Моя Россия: музыкальное путешествие» состоится с участием Подмосковья
23 сентября 2024, 18:32

Фото: istockphoto/carloscastilla

Жители Подмосковья смогут поучаствовать в Международном конкурсе «Моя Россия: музыкальное путешествие», сообщает благотворительный фонд Оксаны Федоровой. Мероприятие проходит с 2021 года. В текущем году заявку на участие можно подать до 15 октября.
Конкурс способствует популяризации музыкального наследия известных композиторов и помогает юным дарованиям в академическом искусстве.

За три года через конкурс прошли полторы тысячи российских и белорусских талантов, а также из других стран. Победителей объявят 20 ноября.

Ранее сообщалось, что Подмосковье примет участие в проекте «Места силы России», направленном на популяризацию уникальных объектов в стране, имеющих культурное и историческое значение.

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