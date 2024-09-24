Стало известно, какие данные Telegram сможет передавать властям

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Специалист по информационной безопасности Александр Хаминский заявил, что мессенджер Telegram собирает и может передавать лишь ограниченные данные о своих пользователях.
По его словам, это информация о номере телефона и примерном месторасположении абонента.
Он добавил, что такие данные недостаточны для выполнения запросов компетентных органов. Однако эксперт также предупредил, что при следующих обновлениях приложения могут появиться новые файлы, собирающие более обширную информацию о пользователях.
При этом Хаминский указал, что в различных странах действуют свои законы, которые регулируют передачу персональных данных, разрешая или запрещая их обработку.
Напомним, готовность основателя Telegram Павла Дурова сотрудничать со следствием в Париже привело французские власти к запросам данных в другие страны. Об этом сообщила парижская газета Le Figaro.
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«Telegram может собирать и передавать только сведения о телефонном номере, а также, возможно, о местонахождении абонента», — отметил Хаминский в интервью РИА Новости.
Он добавил, что такие данные недостаточны для выполнения запросов компетентных органов. Однако эксперт также предупредил, что при следующих обновлениях приложения могут появиться новые файлы, собирающие более обширную информацию о пользователях.
При этом Хаминский указал, что в различных странах действуют свои законы, которые регулируют передачу персональных данных, разрешая или запрещая их обработку.
Напомним, готовность основателя Telegram Павла Дурова сотрудничать со следствием в Париже привело французские власти к запросам данных в другие страны. Об этом сообщила парижская газета Le Figaro.
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Елена Перлова