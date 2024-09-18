Какие изменения в законодательстве Московской области произойдут в 2025 году

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
С 1 марта 2025 года в Московской области начнёт действовать Постановление Правительства РФ от 31 июля 2024 года № 1040, которое вносит изменения в процесс лицензирования. Специалисты министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области сообщили о грядущих изменениях для жителей региона.
Министерство проверяет корректность информации, указанной в заявке. Отправляет запросы в Федеральную налоговую службу (ФНС) и Министерство внутренних дел (МВД) о предоставлении данных о юридическом лице и отсутствии судимостей у генерального директора и учредителей. Проверяет наличие информации об аннулировании лицензии, банкротстве или дисквалификации. По результатам проверки направляет в лицензионную комиссию мотивированное предложение о предоставлении или отказе в предоставлении лицензии заявителю.
Дайана Хусинова