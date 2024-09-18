Матвиенко призвала законодательно запретить чайлдфри

Фото: сайт Кремля
Движение чайлдфри, участники которого выступают против того, чтобы рожать детей, необходимо запретить на законодательном уровне. С таким приложением выступила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в интервью «Известиям».
Говоря о современном феминизме, она заявила, что изначально речь шла о борьбе за права женщин. Однако на Западе первоначальные цели феминизма «выродились и радикализировались», а сама борьба за права женщин была «сдана в архив».
Матвиенко объяснила изданию, что современный феминизм превратился в противостояние мужчинам и движение, направленное против традиционных ценностей. Теперь в это понятие входят и многочисленные гендеры, и движение чайлдфри, которое необходимо запретить в России законодательно.
Также спикер отметила, что участники предстоящего Евразийского женского форума продвигают идеи сохранения традиционных ценностей. В них входят ценность семьи, детей и родителей, сохранение культуры и традиций народов. Конечно же, остаётся и возможность самореализации женщин, но с сохранением их главной миссии – рождения и воспитания детей.
В заключение Матвиенко добавила, что необходимо создавать такие условия, при которых воспитание детей и построение успешной карьеры не противоречили друг другу.
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Матвиенко объяснила изданию, что современный феминизм превратился в противостояние мужчинам и движение, направленное против традиционных ценностей. Теперь в это понятие входят и многочисленные гендеры, и движение чайлдфри, которое необходимо запретить в России законодательно.
Также спикер отметила, что участники предстоящего Евразийского женского форума продвигают идеи сохранения традиционных ценностей. В них входят ценность семьи, детей и родителей, сохранение культуры и традиций народов. Конечно же, остаётся и возможность самореализации женщин, но с сохранением их главной миссии – рождения и воспитания детей.
В заключение Матвиенко добавила, что необходимо создавать такие условия, при которых воспитание детей и построение успешной карьеры не противоречили друг другу.
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Анастасия Чинкова