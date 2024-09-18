В Госдуме готовят серьёзные изменения в законодательство о мигрантах

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В Госдуме готовят внесение изменений в законодательство, связанных со знанием русского языка, образованием и социальной адаптацией мигрантов. Об этом заявила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.
Отмечается, что подготовкой нововведений занимается комитет по миграционной политике. На следующем заседании он представит изменения в законодательство.
Яровая подчеркнула, что в первую очередь следует неукоснительно защищать законные права и интересы граждан России. А абсолютным приоритетом при рассмотрении данного вопроса является обеспечение безопасности россиян.
Именно в связи с этим и готовятся изменения в миграционное законодательство.
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Яровая подчеркнула, что в первую очередь следует неукоснительно защищать законные права и интересы граждан России. А абсолютным приоритетом при рассмотрении данного вопроса является обеспечение безопасности россиян.
Именно в связи с этим и готовятся изменения в миграционное законодательство.
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Анастасия Чинкова