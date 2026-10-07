Эксперт Роскачества предупредила об опасности запасов продуктов дома

07 октября 2026, 09:51

Тепло и свет на кухне могут ускорить порчу круп, масла и других продуктов

Фото: istockphoto / YelenaYemchuk

Большие запасы круп, муки, растительного масла и других продуктов в городской квартире требуют особого внимания к условиям хранения. Об этом Life.ru рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.





По словам эксперта, центральное отопление и близость плиты создают на кухне температуру выше рекомендованной. Постоянное воздействие тепла и света ускоряет окисление жиров еще до окончания срока годности продуктов.



Особенно это касается круп с высоким содержанием масел. Овсяные хлопья хранятся около четырех месяцев, пшено — девяти-десяти месяцев, манная крупа — около десяти месяцев. Мука и крупы также впитывают влагу и посторонние запахи, а в открытых пакетах и мешках могут завестись вредители.



Растительное масло не стоит покупать впрок в больших количествах: после вскрытия бутылки начинается окисление, которое ускоряют свет и тепло. Специи при длительном хранении теряют аромат: молотые сохраняют свойства около года-полутора, а цельные зерна и стручки — до четырех лет.



Отдельного внимания требуют очищенные орехи. При комнатной температуре они хранятся всего несколько недель, а тепло и повышенная влажность могут привести к появлению плесени. Для длительного хранения их лучше держать в холодильнике или морозильной камере.



«Наконец, мёд при температуре выше 20 градусов быстрее кристаллизуется и теряет свои свойства, а открытая банка хранится не более года», — заключила Спеценко.