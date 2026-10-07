Психолог Кутузова назвала свидания с собой проявлением самостоятельности

07 октября 2026, 09:24

Психолог Кутузова: свидания с самим собой могут связаны с самостоятельностью

Фото: iStock/lithiumcloud

Психолог и профайлер Лидия Кутузова заявила, что привычка ходить в кино, рестораны или на выставки без компании часто говорит о самостоятельности человека. Такой досуг получил название solodating и все заметнее входит в повседневную жизнь россиян.