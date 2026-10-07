Психолог Кутузова назвала свидания с собой проявлением самостоятельности
Психолог и профайлер Лидия Кутузова заявила, что привычка ходить в кино, рестораны или на выставки без компании часто говорит о самостоятельности человека. Такой досуг получил название solodating и все заметнее входит в повседневную жизнь россиян.
В беседе с «Известиями» специалист объяснила, что люди не хотят отказываться от запланированных впечатлений лишь из-за того, что рядом нет подходящего спутника. Они выбирают интересный маршрут, фильм или заведение, исходя из собственных предпочтений.
По словам Кутузовой, отдых в одиночестве избавляет от необходимости согласовывать детали вечера. Человек сам решает, куда отправиться, во сколько выйти из дома и сколько времени провести в выбранном месте.
При этом solodating не стоит считать признаком социальной изоляции или попыткой подчеркнуть независимость. Важнее личное отношение к такому формату. Комфортный вечер наедине с собой может приносить удовольствие и помогать восстановить силы.
Психолог посоветовала насторожиться, если отказ от встреч связан со страхом критики, болезненным опытом общения или опасением показаться неинтересным. В такой ситуации стоит разобраться в причинах избегания контактов и оценить свое эмоциональное состояние.
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