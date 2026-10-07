Кардиолог объяснил, почему нельзя отменять лекарства при нормальном давлении
Кардиолог Коник: нормальное давление на терапии доказывает работу лекарств
Нормальное давление во время лечения не означает, что гипертония прошла и препараты больше не нужны. Самостоятельно отменять лекарства или менять схему терапии не стоит, рассказал Life.ru кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Коник.
По словам специалиста, некоторые пациенты начинают самостоятельно менять лечение, увидев на тонометре нормальные цифры. Однако показатель 120 на 80 при регулярном приеме препаратов чаще говорит о том, что назначенная терапия работает.
«Если человек принимает лекарство регулярно и получает 120 на 80, это хороший результат лечения. Отмена препарата не означает, что организм продолжит держать такое давление самостоятельно. После пропуска нескольких приемов давление может снова начать расти. Насколько быстро это произойдет, зависит от конкретного препарата и особенностей организма», — отметил Кокин.Повышение давления человек может не заметить и обнаружить его только при следующем измерении. Иногда появляются головная боль, сердцебиение и слабость. Особенно опасны выраженные колебания давления: они создают дополнительную нагрузку на сосуды, сердце, мозг и почки и повышают риск инсульта, инфаркта, сердечной недостаточности и поражения почек.
При этом принимать препараты в одной и той же дозировке всю жизнь необходимо не всем. У некоторых пациентов со временем удается уменьшить количество лекарств или снизить дозу, например после похудения, увеличения физической активности или изменения питания. Однако принимать такое решение следует после наблюдения за давлением, а не по результатам одного удачного измерения.
Если человек забыл принять препарат, универсального правила нет: все зависит от конкретного лекарства. В некоторых случаях пропущенную дозу можно принять после того, как пациент вспомнил о ней, в других безопаснее дождаться следующего приема. Самостоятельно принимать двойную дозу для компенсации пропуска не следует.
При регулярных пропусках таблеток не стоит отказываться от лечения. Об этой проблеме нужно сообщить врачу — возможно, схему приема удастся сделать удобнее.
«И главное: при гипертонии ориентироваться нужно не на отдельные измерения, а на устойчивую картину давления. Хорошие цифры — это не сигнал выбросить таблетки, а результат, который важно сохранить», — подчеркнул Кокин.