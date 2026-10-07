Кардиолог объяснил, почему нельзя отменять лекарства при нормальном давлении

07 октября 2026, 09:35

Кардиолог Коник: нормальное давление на терапии доказывает работу лекарств

Фото: istockphoto / Everyday better to do everything you love

Нормальное давление во время лечения не означает, что гипертония прошла и препараты больше не нужны. Самостоятельно отменять лекарства или менять схему терапии не стоит, рассказал Life.ru кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Коник.





По словам специалиста, некоторые пациенты начинают самостоятельно менять лечение, увидев на тонометре нормальные цифры. Однако показатель 120 на 80 при регулярном приеме препаратов чаще говорит о том, что назначенная терапия работает.

«Если человек принимает лекарство регулярно и получает 120 на 80, это хороший результат лечения. Отмена препарата не означает, что организм продолжит держать такое давление самостоятельно. После пропуска нескольких приемов давление может снова начать расти. Насколько быстро это произойдет, зависит от конкретного препарата и особенностей организма», — отметил Кокин.

«И главное: при гипертонии ориентироваться нужно не на отдельные измерения, а на устойчивую картину давления. Хорошие цифры — это не сигнал выбросить таблетки, а результат, который важно сохранить», — подчеркнул Кокин.