Кемеровский студент из Африки пожаловался на холодную зиму в России

Фото: iStock/Lina Shatalova

Африканец Артур, приехавший в Кемерово учиться в медицинский вуз, признался, что зимой там очень холодно, тем не менее молодой человек планирует остаться в Кузбассе, чтобы работать врачом.





Он признался, что в России ему нравится больше, чем на родине. Однако к российским морозам ему еще предстоит привыкнуть. На прошлой неделе в регионе столбики термометров показывали -38 °С, что повергло иностранца в ужас.





«Неделю назад было ужасно, потому что очень холодно. Ну, для иностранца, как я, это было трудно. А сейчас уже стало нормально», — рассказал Артур в интервью «Сiбдепо».

«Облачно. По области местами небольшие осадки. Температура воздуха в Москве составит 0...+2 °С, по области от -2…+3 °С», — говорится в сообщении.