Кемеровский студент из Африки пожаловался на холодную зиму в России
Африканец Артур, приехавший в Кемерово учиться в медицинский вуз, признался, что зимой там очень холодно, тем не менее молодой человек планирует остаться в Кузбассе, чтобы работать врачом.
Он признался, что в России ему нравится больше, чем на родине. Однако к российским морозам ему еще предстоит привыкнуть. На прошлой неделе в регионе столбики термометров показывали -38 °С, что повергло иностранца в ужас.
«Неделю назад было ужасно, потому что очень холодно. Ну, для иностранца, как я, это было трудно. А сейчас уже стало нормально», — рассказал Артур в интервью «Сiбдепо».
На сегодняшний день в Кузбассе температура держится на уровне 0 °С.
Тем временем в столичном регионе 5 декабря ожидается облачная погода, осадки и до +3 °С. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.
«Облачно. По области местами небольшие осадки. Температура воздуха в Москве составит 0...+2 °С, по области от -2…+3 °С», — говорится в сообщении.
Там добавили, что южный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.