Какой сегодня праздник: 24 июня 2024 года, что было в этот день

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24 июня православные христиане отмечают Духов день.
Подробнее об этом и других праздниках, которые отмечаются 24 июня, а также о знаменитостях, родившихся в этот день, расскажет редакция «Радио 1».
Духов день (День Святого Духа)
Это христианский праздник в честь Святого Духа. В православии празднуется на 51-й день после Пасхи, то есть на следующий день после Пятидесятницы (всегда в понедельник).
День Варнавы
В народе 24 июня отмечают День Варнавы. Праздник посвящён святому Варнаве – апостолу от 70 и основателю христианской общины на Кипре.
День Республики Чувашия
Главный государственный праздник Чувашской Республики. Отмечается он 24 июня с 1995 года. Перед этим праздником повсеместно проходит Акатуй — чувашский народный праздник земли и сохи.
Католическое Рождество Иоанна Крестителя
24 июня католическая церковь отмечает торжественный праздник — Рождество Иоанна Предтечи, который установлен в воспоминание событий, связанных с рождением Иоанна Крестителя. Они описаны в Евангелии от Луки.
День разноцветных стекол
24 июня — День разноцветных стекол. Разноцветные стекла делают мир вокруг совершенно другим. Неважно, через какое вы смотрите.
День оживания музеев
Не стоит воспринимать этот праздник буквально. Музеи хранят память прошлых времён и делают это таким образом, чтобы она оживала в нашем сознании.
Родились в этот день
Лионель Месси (1987) Аргентинский футболист.
Владимир Харитонов (1920) — советский поэт-песенник, заслуженный деятель искусств РСФСР.
Сергей Филиппов (1912) — советский актер театра и кино, народный артист РСФСР.
Марина Ладынина (1908) — советская актриса театра и кино, народная артистка СССР.
Виктор Гесс (1883) — австро-американский физик, нобелевский лауреат.
Григорий Котовский (1881) — советский военный и политический деятель, командир Красной Армии.
Петр Боклевский (1816) — русский художник-иллюстратор.
Иоанн Креста (1542) — католический святой, писатель и поэт-мистик.
Умерли в этот день
Алла Казанская (2008) — советская и российская актриса, театральный педагог, Народная артистка РСФСР.
Леонид Гурвич (2008) — американский экономист еврейского происхождения, старейший Нобелевский лауреат.
Афанасий Кочетков (2004) — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР.
Руфино Тамайо (1991) — мексиканский художник.
Мстислав Келдыш (1978) — советский ученый-математик и механик, академик.
Анатолий Мариенгоф (1962) — русский поэт-имажинист, драматург.
Карлос Гардель (1935) — аргентинский певец, композитор и актер.
Стивен Гровер Кливленд (1908) — 22-й и 24-й президент США (1885-1889 и 1893-1897), государственный деятель.
Именины
Варлам, Варфоломей, Ефрем, Мария.
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22 июня — что было в этот день, какой сегодня праздник
Духов день (День Святого Духа)
Это христианский праздник в честь Святого Духа. В православии празднуется на 51-й день после Пасхи, то есть на следующий день после Пятидесятницы (всегда в понедельник).
День Варнавы
В народе 24 июня отмечают День Варнавы. Праздник посвящён святому Варнаве – апостолу от 70 и основателю христианской общины на Кипре.
День Республики Чувашия
Главный государственный праздник Чувашской Республики. Отмечается он 24 июня с 1995 года. Перед этим праздником повсеместно проходит Акатуй — чувашский народный праздник земли и сохи.
Католическое Рождество Иоанна Крестителя
24 июня католическая церковь отмечает торжественный праздник — Рождество Иоанна Предтечи, который установлен в воспоминание событий, связанных с рождением Иоанна Крестителя. Они описаны в Евангелии от Луки.
День разноцветных стекол
24 июня — День разноцветных стекол. Разноцветные стекла делают мир вокруг совершенно другим. Неважно, через какое вы смотрите.
День оживания музеев
Не стоит воспринимать этот праздник буквально. Музеи хранят память прошлых времён и делают это таким образом, чтобы она оживала в нашем сознании.
23 июня — что было в этот день, какой сегодня праздник
Родились в этот день
Лионель Месси (1987) Аргентинский футболист.
Владимир Харитонов (1920) — советский поэт-песенник, заслуженный деятель искусств РСФСР.
Сергей Филиппов (1912) — советский актер театра и кино, народный артист РСФСР.
Марина Ладынина (1908) — советская актриса театра и кино, народная артистка СССР.
Виктор Гесс (1883) — австро-американский физик, нобелевский лауреат.
Григорий Котовский (1881) — советский военный и политический деятель, командир Красной Армии.
Петр Боклевский (1816) — русский художник-иллюстратор.
Иоанн Креста (1542) — католический святой, писатель и поэт-мистик.
Умерли в этот день
Алла Казанская (2008) — советская и российская актриса, театральный педагог, Народная артистка РСФСР.
Леонид Гурвич (2008) — американский экономист еврейского происхождения, старейший Нобелевский лауреат.
Афанасий Кочетков (2004) — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР.
Руфино Тамайо (1991) — мексиканский художник.
Мстислав Келдыш (1978) — советский ученый-математик и механик, академик.
Анатолий Мариенгоф (1962) — русский поэт-имажинист, драматург.
Карлос Гардель (1935) — аргентинский певец, композитор и актер.
Стивен Гровер Кливленд (1908) — 22-й и 24-й президент США (1885-1889 и 1893-1897), государственный деятель.
Именины
Варлам, Варфоломей, Ефрем, Мария.
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