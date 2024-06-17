«Такие фестивали очень важны»: Как в Подмосковье прошёл традиционный праздник Сабантуй

Фото: Радио 1
На выходных в Центральном парке городского округа Люберцы прошёл ежегодный народный «праздник плуга» — Сабантуй, который собрал более 30000 жителей и гостей Подмосковья.
Фестиваль был организован Региональной татарской национально-культурной автономией Московской области (РТНКА МО) при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья.
Фото: Радио 1
На территории парка стояли разные палатки с национальными сладостями, игрушками, одеждой, сообщил корреспондент «Радио 1».
Также проходили различные игры и состязания.
Участник игры «Прыжки в мешке» Арсен Аюпов рассказал корреспонденту «Радио 1» о своих впечатлениях.
Фото: Радио 1
Отдельная локация была для раздачи традиционного татарского чая и вкуснейшего чак-чака. Порция выдавалась всем желающим по qr-коду.
Фото: Радио 1
В спортивном квартале «Сабантуя» проходили традиционные соревнования по армрестлингу. Поучаствовать мог каждый, предварительно пройдя регистрацию. А чтобы спортсмены были примерно в равных условиях, для них созданы категории: юниоры, мужчины (до 75 кг), мужчины (до 90 кг), мужчины (свыше 90 кг), девушки, ветераны.
На фестивале была развернута палатка Волонтеров Подмосковья, где желающие могли присоединиться к изготовлению всего необходимого для наших бойцов в зоне СВО.
Фото: Радио 1
На главной сцене на протяжении всего праздника выступали артисты, профессиональные и самодеятельные коллективы.
По традиции, на фестивале передали эстафету в виде скачущего коня с всадником следующему городскому округу, который примет «Сабантуй». В 2025-м им станут Химки.
Фото: Радио 1
Председатель духовного управления мусульман Подмосковья, муфтий Московской области Рушан Аббясов отметил в разговоре с корреспондентом «Радио 1», что миссия праздника – сохранить традиции и культуры разных народов, мирно проживающих в России. Муфтий Подмосковья поблагодарил губернатора Андрея Воробьёва и правительство Московской области за помощь и поддержку в организации мероприятия.
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«В Подмосковье — около 130 национальных общественных объединений, и такие фестивали очень важны. Они способствуют укреплению дружеских межнациональных связей, знакомят людей с традициями и культурой разных народов», — сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Фото: Радио 1
На территории парка стояли разные палатки с национальными сладостями, игрушками, одеждой, сообщил корреспондент «Радио 1».
Также проходили различные игры и состязания.
Участник игры «Прыжки в мешке» Арсен Аюпов рассказал корреспонденту «Радио 1» о своих впечатлениях.
«Мы приехали всей семьей: мама, папа и две дочери. Мы сами татары, родом из Башкирии, но живем давно в Москве, поэтому с удовольствием посещаем все Сабантуи. Сюда нас пригласили наши друзья-организаторы. Только что попрыгали в мешках. Жена меня обогнала, но об этом мы дома поговорим!» — поделился с корреспондентом «Радио 1» Арсен Аюпов.
Фото: Радио 1
Отдельная локация была для раздачи традиционного татарского чая и вкуснейшего чак-чака. Порция выдавалась всем желающим по qr-коду.
«Наши партнеры расфасовали 20 тысяч брикетиков чак-чака, примерно по 35 грамм каждый, и все это раздаётся на чайной поляне фестиваля. Также там приготовлено 30 тысяч порций фирменного татарского чая. У нас стоит 750-литровый самовар — такого больше нет нигде в мире», — рассказал продюсер фестиваля «Сабантуй» Азат Галямшин корреспонденту «Радио 1».
Фото: Радио 1
В спортивном квартале «Сабантуя» проходили традиционные соревнования по армрестлингу. Поучаствовать мог каждый, предварительно пройдя регистрацию. А чтобы спортсмены были примерно в равных условиях, для них созданы категории: юниоры, мужчины (до 75 кг), мужчины (до 90 кг), мужчины (свыше 90 кг), девушки, ветераны.
На фестивале была развернута палатка Волонтеров Подмосковья, где желающие могли присоединиться к изготовлению всего необходимого для наших бойцов в зоне СВО.
«Здесь у нас сегодня работают волонтеры серебряного возраста «Домашний очаг». Вяжем маскировочные сети, собираем нашлемники для снайперов. Также изготавливаем сухие армейские души - когда нет воды, они очень хорошо помогают освежиться на фронте. К нам сегодня приходит много посетителей. Заходят детки, пробуют своими ручками сделать сухой душ, пишут письма солдатам, рисуют рисунки. Все это мы отвозим сами в зону спецоперации, передаем ребятам лично в руки», — рассказала руководитель Центра поддержки участников СВО и их семей в г.о. Люберцы Алеся Даврамова.
Фото: Радио 1
На главной сцене на протяжении всего праздника выступали артисты, профессиональные и самодеятельные коллективы.
По традиции, на фестивале передали эстафету в виде скачущего коня с всадником следующему городскому округу, который примет «Сабантуй». В 2025-м им станут Химки.
«Несколько площадок для проведения праздника у нас уже есть в рассмотрении. Помимо того, что мы переняли эстафету — символ, мы принимаем ответственность праздника. Конечно, постараемся не подвести и провести Сабантуй в духе сотрудничества и дружбы», — сказал корреспонденту «Радио 1» председатель татарской национальной автономии городского округа Химки Ильяс Бибарсов.
Фото: Радио 1
Председатель духовного управления мусульман Подмосковья, муфтий Московской области Рушан Аббясов отметил в разговоре с корреспондентом «Радио 1», что миссия праздника – сохранить традиции и культуры разных народов, мирно проживающих в России. Муфтий Подмосковья поблагодарил губернатора Андрея Воробьёва и правительство Московской области за помощь и поддержку в организации мероприятия.
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Анастасия Бондарева