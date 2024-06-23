23 июня — что было в этот день, какой сегодня праздник

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Православные христиане 23 июня будут отмечать один из главных церковных праздников – Троицу.
Подробнее об этом и других праздниках, которые отмечаются 23 июня, а также о знаменитостях, родившихся в этот день, расскажет редакция «Радио 1».
Международный день балалайки
23 июня отмечают День балалайки и международный праздник музыкантов-народников. Балалайка — это особый музыкальный инструмент, который выступает одним из сакральных атрибутов жизни русского народа. Народные мотивы каждый год набирают популярность, из-за этого всё больше музыкантов осваивают игру на этом инструменте.
День государственной службы ООН
Этот день отмечают ежегодно. Он свидетельствует о признании ценности службы для общества, а также подчеркивает вклад государственной службы в процесс развития. Он признает работу государственных служащих и поощряет молодых людей делать карьеру в государственном секторе.
Троица
В 2024 году этот праздник приходится на 23 июня. Дата торжества смещается, но всегда выпадает на 50-й день после Пасхи. День Святой Троицы был установлен в 381 году. Именно эта дата считается временем рождения христианской церкви. В праздник Троицы следует посетить торжественную литургию и помолиться. На праздник Троицы нельзя ссориться и браниться. Плохой приметой станет купание в водоемах. Прибирать в доме или огороде на Троицу также не стоит. Следует избегать шитья и любого другого рукоделия.
Международный день вдов
Мировое сообщество 23 июня отмечает Международный день вдов. Этот день дает возможность уделить внимание тяжелому положению женщин и детей, которые остались без мужской опоры.
Международный Олимпийский день
Олимпийский день — это праздник спорта, здоровья и единства. Каждый год он призывает людей по всему миру вести активный образ жизни и двигаться вместе к общей цели.
День рождения пишущей машинки
День рождения пишущей машинки отмечается 23 июня 2024 года. С появлением этого прибора открылась новая страница в истории печати и письма. Первый документ, который удостоверял авторство на печатную машинку, выдала королева Великобритании Анна.
Знамения Тимофея
Народно-христианский праздник Знамения Тимофея отмечается 23 июня. В православном календаре этот день посвящен памяти священномученика Тимофея Прусского, епископа. В этот день случались разные природные явления. Люди их рассматривали как предзнаменование чего-либо.
Всемирный день информаторов
Всемирный день информаторов отмечается 23 июня, основная задача этого дня — привлечь внимание общественности к важной роли информаторов в борьбе с коррупцией.
День без обид
К чему придумали этот праздник неизвестно. Скорее всего, потому, что обида — это тяжелое психологическое состояние, которое может запросто вывести человека из равновесия, сбить его с намеченного жизненного курса, нанести ему непоправимую рану или просто десоциализировать его.
День тайных посланий
Загадочный праздник, который официально не учрежден. Тайные послания имеют разные формы, а также смысл. Раньше люди пользовались шифрами для писем, различными чернилами, а также способами передать тайные послания. Также в разные времена они искали смысл в природных явлениях, событиях и пытались интерпретировать такие послания.
День розового фламинго
23 июня — это день розового фламинго. Эти птицы являются одними из самых узнаваемых на планете благодаря своему яркому розовому цвету и длинным изогнутым шеям.
Родились в этот день
Зинедин Зидан (1972) Французский футболист.
Валерий Меладзе (1965) Российский поп-певец. Заслуженный артист РФ (2006).
Александр Любимов (1962) Советский и российский тележурналист, телеведущий и продюсер.
Вильма Рудольф (1940) Американская легкоатлетка, трехкратная олимпийская чемпионка.
Боб Фосс (1927) Американский кинорежиссер, хореограф, сценарист.
Алан Матисон Тьюринг (1923) Английский математик, логик и криптограф, разработчик первых вычислительных машин.
Анна Ахматова (1889) Русская и советская поэтесса.
Лидия Цераская (1855) Русский, советский ученый-астроном.
Жозефина Богарне (1763) Императрица Франции (1804-1809), первая жена Наполеона I.
Святой Жан де Мата (1150) Католический святой, сооснователь ордена тринитариев.
Умерли в этот день
Питер Фальк (2011) Американский киноактер.
Анатолий Тарасов (1995) Советский хоккейный и футбольный тренер, Заслуженный мастер спорта СССР.
Николай Рыленков (1969) Советский поэт и прозаик.
Рейнгольд Глиэр (1956) Советский композитор, Народный артист СССР.
Вильгельм Вебер (1891) Немецкий физик.
Мария Романова (1859) Великая русская княжна, великая герцогиня Саксен-Веймар-Эйзенахская.
Карл Брюллов (1852) Русский художник, представитель академизма.
Именины
Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей.
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Международный день балалайки
23 июня отмечают День балалайки и международный праздник музыкантов-народников. Балалайка — это особый музыкальный инструмент, который выступает одним из сакральных атрибутов жизни русского народа. Народные мотивы каждый год набирают популярность, из-за этого всё больше музыкантов осваивают игру на этом инструменте.
День государственной службы ООН
Этот день отмечают ежегодно. Он свидетельствует о признании ценности службы для общества, а также подчеркивает вклад государственной службы в процесс развития. Он признает работу государственных служащих и поощряет молодых людей делать карьеру в государственном секторе.
Троица
В 2024 году этот праздник приходится на 23 июня. Дата торжества смещается, но всегда выпадает на 50-й день после Пасхи. День Святой Троицы был установлен в 381 году. Именно эта дата считается временем рождения христианской церкви. В праздник Троицы следует посетить торжественную литургию и помолиться. На праздник Троицы нельзя ссориться и браниться. Плохой приметой станет купание в водоемах. Прибирать в доме или огороде на Троицу также не стоит. Следует избегать шитья и любого другого рукоделия.
Международный день вдов
Мировое сообщество 23 июня отмечает Международный день вдов. Этот день дает возможность уделить внимание тяжелому положению женщин и детей, которые остались без мужской опоры.
Международный Олимпийский день
Олимпийский день — это праздник спорта, здоровья и единства. Каждый год он призывает людей по всему миру вести активный образ жизни и двигаться вместе к общей цели.
День рождения пишущей машинки
День рождения пишущей машинки отмечается 23 июня 2024 года. С появлением этого прибора открылась новая страница в истории печати и письма. Первый документ, который удостоверял авторство на печатную машинку, выдала королева Великобритании Анна.
В России появится новый праздник
Знамения Тимофея
Народно-христианский праздник Знамения Тимофея отмечается 23 июня. В православном календаре этот день посвящен памяти священномученика Тимофея Прусского, епископа. В этот день случались разные природные явления. Люди их рассматривали как предзнаменование чего-либо.
Всемирный день информаторов
Всемирный день информаторов отмечается 23 июня, основная задача этого дня — привлечь внимание общественности к важной роли информаторов в борьбе с коррупцией.
День без обид
К чему придумали этот праздник неизвестно. Скорее всего, потому, что обида — это тяжелое психологическое состояние, которое может запросто вывести человека из равновесия, сбить его с намеченного жизненного курса, нанести ему непоправимую рану или просто десоциализировать его.
День тайных посланий
Загадочный праздник, который официально не учрежден. Тайные послания имеют разные формы, а также смысл. Раньше люди пользовались шифрами для писем, различными чернилами, а также способами передать тайные послания. Также в разные времена они искали смысл в природных явлениях, событиях и пытались интерпретировать такие послания.
День розового фламинго
23 июня — это день розового фламинго. Эти птицы являются одними из самых узнаваемых на планете благодаря своему яркому розовому цвету и длинным изогнутым шеям.
Родились в этот день
Зинедин Зидан (1972) Французский футболист.
Валерий Меладзе (1965) Российский поп-певец. Заслуженный артист РФ (2006).
Александр Любимов (1962) Советский и российский тележурналист, телеведущий и продюсер.
Вильма Рудольф (1940) Американская легкоатлетка, трехкратная олимпийская чемпионка.
Боб Фосс (1927) Американский кинорежиссер, хореограф, сценарист.
Алан Матисон Тьюринг (1923) Английский математик, логик и криптограф, разработчик первых вычислительных машин.
Анна Ахматова (1889) Русская и советская поэтесса.
Лидия Цераская (1855) Русский, советский ученый-астроном.
Жозефина Богарне (1763) Императрица Франции (1804-1809), первая жена Наполеона I.
Святой Жан де Мата (1150) Католический святой, сооснователь ордена тринитариев.
Умерли в этот день
Питер Фальк (2011) Американский киноактер.
Анатолий Тарасов (1995) Советский хоккейный и футбольный тренер, Заслуженный мастер спорта СССР.
Николай Рыленков (1969) Советский поэт и прозаик.
Рейнгольд Глиэр (1956) Советский композитор, Народный артист СССР.
Вильгельм Вебер (1891) Немецкий физик.
Мария Романова (1859) Великая русская княжна, великая герцогиня Саксен-Веймар-Эйзенахская.
Карл Брюллов (1852) Русский художник, представитель академизма.
Именины
Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей.
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