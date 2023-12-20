«Калашников» выполнил госзаказ 2023 года по поставкам дронов-камикадзе «КУБ»

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«Калашников» выполнил годовой гособоронзаказ по поставкам дронов-камикадзе «КУБ». Все отгрузки в рамках контрактов завершены, пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу концерна.
Отмечается, что «КУБ» отлично зарекомендовал себя в ходе СВО на Украине.
По словам президента «Калашникова» Алана Лушникова, за последние месяцы объём производства дронов «КУБ» удалось увеличить более чем в два раза.
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«В развитие продуктовой линейки и при тесном взаимодействии с заказчиком концерн «Калашников» начал поставки боеприпасов повышенного могущества. Это позволит более эффективно поражать живую силу и технику противника», — заявили в пресс-службе.
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Диана Аванесян