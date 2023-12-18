В Петербурге планируют запустить первое в России производство пожарных дронов

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В начале января 2024 года АО «Корпорация "Инфинтех"» откроет в Санкт-Петербурге научно-производственную площадку по разработке и сборке БПЛА гражданского назначения. Дроны будут использоваться для агропромышленного сектора, доставки грузов, мониторинга, а также для пожароразведки и пожаротушения.
На базе технопарка также разработан беспилотник для тушения пожара, который укомплектован одной огнетушащей бомбой на водной основе. Также будет выпускаться БПЛА, оснащённый камерой с 30-кратным оптическим зумом, тепловизором, наземной станцией программного обеспечения для отображения и управления съёмкой.
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Александр Бойцов