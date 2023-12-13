В Мариуполе запустили производство на заводе им. Ильича

Фото: iStock/Panksvatouny
Первый замдиректора Металлургического комбината им. Ильича в Мариуполе Роман Солонарь заявил, что завод запустил первые три цеха.
В настоящее время на производстве работают уже 3,7 тысячи человек, пишет РИА Новости.
Солонарь добавила, что запущен также и третий (копровый) цех, где лом черных металлов готовят к плавке.
Читайте также:
Марочко объяснил, почему в ЛНР массово выходит из строя техника
Мэр Донецка заявил, что Украина намеренно устраивает гуманитарную катастрофу
Рогов заявил о полном освобождении Марьинки от ВСУ
«Есть план восстановления, подготовленный нами, данного предприятия, он разбит на четыре этапа. К первому этапу мы уже подошли — это пять вспомогательных цехов. Цех переработки шлаков уже работает, работает отделение по производству товаров народного потребления: производит профлист, гнутый уголок, швеллер гнутый, который используется внутри комбината для восстановления предприятия», — цитирует агентство слова собеседника.
Читайте также:
Марочко объяснил, почему в ЛНР массово выходит из строя техника
Мэр Донецка заявил, что Украина намеренно устраивает гуманитарную катастрофу
Рогов заявил о полном освобождении Марьинки от ВСУ
Диана Аванесян