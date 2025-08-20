Калифорнийский медведь устроил погром в доме, оставив нетронутой водку
Инцидент с проникновением дикого животного в жилой дом произошёл в американском штате Калифорния. Об этом сообщает ABC News.
Медведь пробрался внутрь, когда владелицы, Бриджит Конли, не было дома. Женщина смогла в реальном времени наблюдать за его действиями благодаря системе безопасности. Как отметила Конли, хищник был впечатляющих размеров, а его главной целью был поиск еды.
Медведь провёл в доме около часа, совершая регулярные «рейды» на кухню. Он выносил продукты на улицу, поедал их и возвращался за новой порцией. В меню животного вошли собачий корм, чипсы, тростниковый сахар и вустерский соус. При этом он не проявил интереса к алкоголю — бутылка водки в холодильнике осталась нетронутой. Вернувшись домой, Конли застала лишь значительный беспорядок и занялась уборкой.
