Калифорнийский медведь устроил погром в доме, оставив нетронутой водку

20 августа 2025, 11:34

Косолапый гурман опустошил кухню калифорнийского дома, проигнорировав водку

Фото: Istock/davidrasmus

Инцидент с проникновением дикого животного в жилой дом произошёл в американском штате Калифорния. Об этом сообщает ABC News.