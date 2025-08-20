Стала известна судьба исчезнувшего после встречи с медведем туриста
Стала известна судьба 26-летнего туриста из Токио, пропавшего после встречи с медведем. Об этом сообщает Japan Today.
Напомним, все произошло, когда двое друзей совершали восхождение на вулкан Раусу — пик высотой 1661 метр на японском полуострове Сиретоко. Внезапно на одного из них напал медведь и утащил в лес на глазах у другого.
Поиски шли на протяжении суток. В конечном итоге его останки нашли на горном склоне примерно в 200 метрах от туристической тропы. На деревьях и земле, где хищник тащил человека, остались кровавые следы. В зарослях также лежали бумажник и окровавленная рубашка, которые принадлежали погибшему.
Медведицу и двоих ее детенышей, которые были рядом с телом, застрелили. Чтобы подтвердить их причастность к смерти японца, проведут анализ ДНК.
Раусу является Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на то, что на ней обитают бурые медведи, она остается популярной у туристов в летний сезон. Местная полиция уточнила, что в день трагедии на маршрут отправлялись около 40 человек.
