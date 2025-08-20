Стала известна судьба исчезнувшего после встречи с медведем туриста

20 августа 2025, 08:21

Пропавшего туриста, которого медведь утащил в лес, нашли мертвым в Японии

Фото: iStock/xtrekx

Стала известна судьба 26-летнего туриста из Токио, пропавшего после встречи с медведем. Об этом сообщает Japan Today.