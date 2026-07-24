Калининград и Стамбул стали самыми популярными направлениями в августе у россиян

24 июля 2026, 20:39

Фото: iStock/Belikart

Самыми популярными направлениями среди россиян для отдыха в августе стали Калининград и Стамбул. Об этом сообщили в сервисе «Купибилет» после соответствующего исследования.





Так, на первом месте по спросу оказался Калининград, на втором — Санкт-Петербург, а третью позицию заняла Махачкала. В пятерку наиболее востребованных направлений внутри страны на август также вошли Сочи и Минеральные Воды. При этом среди зарубежных направлений россияне чаще всего выбирают Стамбул, Ереван, Анталью, Ташкент и Баку.





«Август остается последним полноценным месяцем летних отпусков, поэтому россияне стараются использовать его максимально активно. Лидерами для путешествий в летние отпуска в 2026 году стали: среди внутренних направлений — это Калининград, среди зарубежных — Стамбул», — рассказали в пресс-службе сервиса «Известиям».