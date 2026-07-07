Пенсионер погиб во время протеста против туризма в Европе

07 июля 2026, 16:47

Bild: 60-летний турист-купальщик погиб на пляже Эс Тренк на Майорке

Фото: istockphoto/ArtRachen01

Трагический инцидент произошел утром 5 июля на пляже Эс Тренк на Балеарских островах в Испании. 60-летний отдыхающий из Германии во время купания в море захлебнулся и перенес сердечный приступ. Прибывшие на место медики не смогли спасти мужчину — он скончался до их прибытия, пишет Bild.