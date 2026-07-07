Пенсионер погиб во время протеста против туризма в Европе
Трагический инцидент произошел утром 5 июля на пляже Эс Тренк на Балеарских островах в Испании. 60-летний отдыхающий из Германии во время купания в море захлебнулся и перенес сердечный приступ. Прибывшие на место медики не смогли спасти мужчину — он скончался до их прибытия, пишет Bild.
Инцидент случился в тот момент, когда тысячи участников выстроились в живую цепь вдоль побережья. Они выступали против ослабления защитных мер для природного парка Эс Тренк и других охраняемых зон Балеарских островов.
По данным издания, гибель путешественника омрачила ход протестной акции и вызвала тревогу как у других туристов, так и у демонстрантов. При этом подчеркивается, что прямой связи между смертью немца и проведением манифестации нет — оба события признали случайным совпадением.
Ранее пенсионера арестовали после десятилетия жизни в лесу. Подробности в нашем материале.
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