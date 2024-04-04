Калининградский губернатор в русской косоворотке удивил Путина

Фото: сайт Кремля
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов удивил президента России Владимира Путина своим нарядом, в котором он присутствовал на видеоконференции по открытию молодёжных центров. Об этом сообщает Telegram-канал RIA Kremlinpool.
Алиханов объяснил Путину, что местная молодёжь попросила его одеться в чёрное, поэтому его выбор пал на такую рубашку. По его словам, такие льняные рубахи шьют отечественные производители на производстве в Калининграде.
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Анастасия Чинкова