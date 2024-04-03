Путин высоко оценил ход восстановления жилья и соцобъектов в новых регионах

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин в ходе открытия социальных и жилых объектов в исторических регионах России в формате видеоконференции отметил положительные результаты в восстановлении инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости.
Российский лидер завил о дальнейшей последовательной работе по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии, а также по их эффективной интеграции в общее социально-экономическое, административное, образовательное пространство РФ.
Как утверждает Путин, за 2022—2023 годы восстановлено более 10 тысяч объектов.
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«Несмотря на непростую текущую ситуацию, мы строим и ремонтируем жилье, дороги, объекты социальной сферы, энергетики, инфраструктуры, учреждения здравоохранения, образования, культуры и спорта, налаживаем сельскохозяйственное, промышленное производство», — заявил глава государства.
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Алина Юрчак